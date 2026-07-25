OpenAI旗下ChatGPT今（25）日下午17時許爆出大規模服務異常，不少全球用戶反映無法正常使用，影響範圍涵蓋ChatGPT、OpenAI API及程式開發工具Codex等核心服務，包括聊天紀錄無法載入、訊息送出失敗、畫面長時間停留在讀取狀態等情形，引發大量討論。
ChatGPT傍晚爆服務異常！全球網友崩潰
根據監測網站DownDetector統計，台灣時間下午約17時30分前後，與OpenAI相關的錯誤回報量大幅飆升，各國網友紛紛回報災情，包含無法載入先前對話、訊息無法送出，或是讀取狀態異常地久，甚至重整頁面後仍無法使用。
根據OpenAI官方狀態頁面顯示，此次異常涉及APIs、ChatGPT與Codex等服務，系統一度標示「Elevated error rates（錯誤率升高）」。OpenAI表示，已掌握相關狀況，工程團隊正著手調查問題來源並持續處理中。
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根據監測網站DownDetector統計，台灣時間下午約17時30分前後，與OpenAI相關的錯誤回報量大幅飆升，各國網友紛紛回報災情，包含無法載入先前對話、訊息無法送出，或是讀取狀態異常地久，甚至重整頁面後仍無法使用。
根據OpenAI官方狀態頁面顯示，此次異常涉及APIs、ChatGPT與Codex等服務，系統一度標示「Elevated error rates（錯誤率升高）」。OpenAI表示，已掌握相關狀況，工程團隊正著手調查問題來源並持續處理中。