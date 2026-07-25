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韓國男團CORTIS宿舍被私生飯擅自闖入！近日有2名中國粉絲透過網路購買地址後，深夜前往偶像住處驗證消息是否為真，甚至她們還打開了門口成員的包裹，目前兩人已經被以「侵入住宅罪」逮捕調查中。根據韓媒報導，事件發生於7月23日凌晨2時左右，CORTIS在首爾龍山區的宿舍遭到闖入，當時經紀人發現宿舍門口的快遞包裹被打開，而且大門處於開啟狀態，發現狀況不對後立即報警處理。警方接獲報案後趕到現場，並在公寓其他樓層找到2名中國女性，當場將兩人逮捕，目前警方已依涉嫌侵入住宅罪進行立案調查。面對警方詢問，兩名女子坦承透過SNS花錢購買CORTIS宿舍地址，並照著資訊前往，不過她們否認破壞快遞包裹、進入宿舍的行為，細節仍待進一步釐清。事實上，這並非CORTIS首次遭遇私生飯騷擾，今年6月，團體成員就曾被發現有人在住處停車場等私人場所徘徊；不僅如此，CORTIS赴法國參加活動期間，搭乘車輛也被粉絲裝GPS追蹤器，讓許多粉絲感到相當心疼。