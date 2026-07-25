我是廣告 請繼續往下閱讀

致癌油事件延燒，國民黨今（25）日在凱道舉行「我是人，我反毒台」集會，國民黨在晚間6時36分宣布，現場突破8萬人。國民黨團總召傅崐萁致詞時聲音沙啞地說，苯駢芘是餵給白老鼠吃，讓科學家實驗對抗癌症的，勇敢的台灣人，要卓榮泰下台；藍委吳宗憲則喊話「台灣人戰鬥吧！」；藍委羅智強則要現場民眾替絕食藍小雞「加水！」國民黨團總召傅崐萁說，25天了，不是為了升官發財、各位勇敢的台灣人是為了代代兒孫的健康，這麼嚴重的事情到現在沒人負責，什麼叫做苯駢芘，這是實驗室餵給白老鼠吃的，讓牠馬上罹患癌症，好讓科學家實驗怎麼對抗癌症；星期四在立法院，衛福部長終於承認，2021年就知道食用油合格率不到60%全部蓋牌，勇敢的台灣人，要卓榮泰下台。藍委吳宗憲說，一直以來大家以為他的專業在法律，但他是台大公共衛生的博士候選人，對於食安比任何人都在意，他比任何人都擔心父母小孩健康，沒想到買蘋果有農藥殘留、買醬料有蘇丹紅、買馬鈴薯卻發芽、雞蛋有芬普尼，這樣的社會要怎麼跟爸媽小孩交代，所以爸爸媽媽、孩子們，必須收起溫柔，面對賴清德，台灣人吶喊吧、憤怒吧、戰鬥吧！藍委羅智強助講時，痛斥民進黨、賴清德、卓榮泰毒不毒？讓他下台！賴清德有多毒，今天有4位絕食的年輕人，「我們一起喊加水不要加油好不好！加水！加水」，四位年輕人為了捍衛食安，絕食抗議，12年前民進黨前主席林義雄絕食，當時總統馬英九親自關心，結果現在賴清德、卓榮泰沒關係，還造謠抹黑無所不用極其，一定要讓賴清德倒台。藍委蘇清泉助講時則怒嗆，民進黨、青鳥冷嘲熱諷絕食的4個年輕人，這是人在做的嗎？人民要站出來監督政府，民進黨一定要下台。