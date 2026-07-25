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印度醫學院入學考試試題外洩事件引爆青年怒火，在連日激烈街頭抗議後，印度教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）今（25）日宣布請辭。這場由迷因團體「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）領軍的青年示威，逼使莫迪政府退讓，被視為印度青年抗爭運動的重大勝利。根據《CNN》報導，普拉丹在數以萬計的抗議者走上街頭、要求改革考試制度的巨大壓力下宣布辭職，目前印度總理莫迪（Narendra Modi）尚未宣布是否會接受其辭呈。蟑螂人民黨創辦人狄普克（Abhijeet Dipke）在聲明中對普拉丹的請辭表示歡迎，但強調這僅是第一步，「這就是民主。他請辭了，但我們還有其他訴求，絕不會就此散去」。由於試題外洩導致數百萬名學生的成績被迫廢棄、需要重新應試，甚至有多名學生因而走上絕路。狄普克要求政府向自殺學生的家屬提供1000萬盧比（約新台幣335萬元）的撫恤金，並懲處本週參與鎮壓示威者的警察。本週抗爭群眾向議會大廈推進時，警方使用警棍與催淚瓦斯強行驅散，執法過當的舉動進一步加劇了青年憤怒，引發更廣泛的社會支持。這場席捲新德里的示威已持續數週。抗爭導火線源於印度競爭極其激烈的頂尖醫學院入學考試爆發試題外洩與非法買賣弊案，導致數百萬名考生被迫重考。對於進入第三任期的莫迪而言，這次退讓極為罕見。莫迪素來以強硬著稱、不易被抗爭運動所動搖，批評者長期指責其政府在該國壓制異議與反對聲浪。