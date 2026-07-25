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▲在利根川河床上發現了一具男性屍體（yahoo japan）

日本群馬縣分屍案再掀波瀾！群馬縣伊勢崎市利根川河岸，今年4月發現59歲男子小淵和則遭肢解的軀幹遺體，其50歲前同事、工廠作業員新井雅尚先前已因涉嫌棄屍被起訴，如今在新井雅尚的電動圓鋸上驗出死者DNA，而且他還把凶器拿到二手網站上出售，手法駭人聽聞。據《讀賣新聞》報導，小淵和則生前居住在群馬縣前橋市富士見町，新井雅尚則住在埼玉縣本庄市。今年2月26日左右，新井雅尚來到群馬縣周邊殺害小淵和則，並搶走了他身上的2張金融卡，後續還用電動圓鋸肢解了小淵的遺體，將屍塊埋在河岸邊。值得注意的是，警方目前僅在河岸邊挖出小淵和則的，其餘肢體至今仍未尋獲，確切死因也尚未查明，前橋警察署已設置專案搜查總部，持續在河岸周邊搜尋剩餘遺體部位，同時追查完整犯案動機。回顧完整案發時序，新井雅尚是先於4月22日因涉嫌利用被害人金融卡、非法提領24萬日圓現金而首度被捕；警方隨後在4月28日於利根川河岸挖出小淵和則的軀幹遺體；6月17日，新井雅尚因涉嫌棄屍罪二度遭到逮捕並起訴；直到7月23日，警方依強盜殺人罪嫌將他第三度逮捕（同個嫌犯因不同罪名再次被捕）。辦案人員透露，新井雅尚在犯案後，竟將行凶用的電動圓鋸放到二手網站上出售，不過警方並未說明是否已有人購買。這把圓鋸事後經警方鑑識檢驗，驗出了死者小淵和則的DNA型，成為指向新井雅尚涉案的關鍵物證。儘管證據逐漸浮現，新井雅尚仍自始至終堅持否認犯案，向警方表示「我沒有做」。兩人原為舊識同事關係，具體殺人動機仍待警方進一步偵查釐清。