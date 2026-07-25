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致癌油風波越演越烈，國民黨、民眾黨在台北市長蔣萬安號召下，今（25）日與支持者、民眾一起走上凱道護食安。而過去曾擔任國民黨新媒體部主任韋淳祐日前製作一條《油不得你》影片幫活動宣傳，沒想到被刑事局鎖定，警方上午到家裡找人。不過，當時他人不在家，爸爸趕緊電話聯繫，對此，現身活動現場的韋淳祐怒嗆，主角不是賴清德，是苯駢芘，「台灣不是警察國家」。若賴總統、卓榮泰認為影片造成他們的危害，歡迎直接告訴他，不用用這麼麻煩的方式。面對突然被查水錶一事，韋淳祐直言，影片是他具名發布的，與風向株式會社團隊一起製作，從來沒用匿名。「我們所強調的是苯駢芘的科學上面所造成人體的危害，整部影片沒有提到賴清德、民進黨，甚至吳崢的部分也是用執政黨的發言人，這是他自己說過的話。」製作這影片是希望更多不分藍綠、不分黨派的所有民眾能夠關心這件事情，因為過去13年來制度上都沒有改變。韋淳祐過去在擔任黨職時，曾製作出「萊爾校長」等相關影音，這回《油不得你》影片旁白聲音，被外界認為比較像萊爾校長。如今卻突然被警方找上，韋淳祐忍不住感嘆，在這個時代嘲諷政治人物是一種民主自由的展現，也是台灣最可貴的地方，但為何今日的台灣竟然會變成這樣。腳本的設計主角就是苯駢芘，而他們希望大家關注的不是某個政治人物，而是食安問題。