致癌油事件延燒，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人在凱道絕食抗議，迄今已經超過154小時，稍早何元楷血壓低到53，醫療團隊緊急強制送到仁愛醫院。

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有民眾淚崩向《NOWNEWS今日新聞》記者說，食安是大家的事，不是他們的事，不值得用命來用，真的謝謝他們，「我真的不知道怎麼講，我心好疼，我不認識他們，我沒有政黨傾向，誰做對就挺誰，結束吧，命很珍貴的」。

基於生命安全停止絕食

發言人陳冠安表示，本次絕食行動自展開以來，全程皆由醫護團隊持續監測身體狀況，每日安排多次生命徵象及血糖等健康檢查，並以維護絕食者生命安全為最高原則。一旦醫療團隊認定身體狀況已達危急標準，便會立即依照醫療專業啟動緊急處置。

發言人陳冠安強調，何元楷是在醫療團隊專業判斷下，基於生命安全考量而中止絕食，後續醫療狀況將適時向外界說明，也感謝社會各界對絕食夥伴健康狀況的關心。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...