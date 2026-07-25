我是廣告 請繼續往下閱讀

紅霞颱風豪雨重創台東！台9線土石流 老夫妻與孫子受困暴漲野溪

▲▼台9線道路發生土石流，大量泥沙夾帶雨水傾瀉而下，如同小型瀑布沖刷道路，其中一側車道遭掩埋，往來車輛只能改道行駛。（圖／翻攝自Threads@zadie_0717、@s04070219）

紅霞颱風釀災情！台東強降雨淹餐廳、綠島驚見水龍捲、知本閃電擊電桿

▲▼受紅霞颱風外圍環流影響，台東持續降下豪雨，多處發生積淹水、土石流、道路中斷及野溪暴漲等災情，台東餐廳淹水、太麻里民宅玻璃遭強風吹破。（圖／翻攝自Threads@yuwen2251）

氣象署示警仍須防豪雨！花東、南部是降雨熱區

▲中央氣象署定量降水趨勢圖顯示，明（26）日至週二受到南方雲系北移影響，花東及南部地區防局部大雨。（圖／氣象署提供cwa.gov.tw）

雖然中度颱風紅霞已於25日上午8時30分解除海上颱風警報，但外圍環流持續帶來驚人雨勢，台東各地接連出現積淹水、土石坍方、土石流及道路受阻等災情，大武鄉、太麻里、成功、太平及卑南等地均受到影響，屏東小琉球同樣降下豪雨，多處道路積水，甚至綠島還驚見水龍捲，許多居民直呼已許久沒有看見如此嚴重的淹水景象。氣象署提醒未來兩天花東及南部仍有局部大雨或豪雨發生機率，民眾一定要提高警覺。紅霞颱風外圍環流帶來的豪雨造成台東多條道路受影響，台9線370公里太麻里路段一度遭泥流及土石覆蓋，雖然積水逐漸消退，但路面仍殘留大量泥沙，里長已設置三角錐提醒駕駛減速通行。居民表示，由於山溝排水改善工程尚未完成，豪雨來襲時大量雨水無法順利排放，只能沿著巷道宣洩至省道，才導致泥流漫過路面。南迴地區同樣風強雨驟，道路一度宛如溪流，夾帶砂石持續沖刷路面，交通受到影響。卑南鄉一名近80歲林姓老翁，24日上午帶著妻子及返鄉過暑假的孫子前往東海岸富山部落後山農舍餵養雞鴨，未料山區持續降下豪雨，野溪水位快速暴漲。直到中午準備返家時，溪流已無法徒步通過，只好報警求助。消防局接獲通報後立即派遣人車前往，消防人員抵達現場後評估水勢，採三人一組涉溪方式執行救援，並做好安全防護，再逐一護送祖孫三人平安返回對岸，整起事件順利落幕，無人受傷。暴雨也讓台東市區及沿海地區災情不斷。太平地區因瞬間強降雨導致排水不及，路面積水一度淹至腳踝，民眾只能涉水通行；成功漁港附近一家餐廳則遭雨水灌入，顧客用餐途中雙腳全泡在積水裡，場面狼狽。大武鄉小米收穫節活動期間也碰上狂風暴雨，參與民眾紛紛躲進雨棚避雨，但強風吹襲下，雨傘數度幾乎被掀翻。太麻里金崙村一戶民宅更因強風吹襲，門窗玻璃整片破裂，住戶表示原本只是想關窗，沒想到玻璃瞬間掉落，只能趕緊以木板封住門窗，暫時阻擋風雨。除了豪雨災情，外圍環流也帶來特殊天氣景象。24日上午綠島碼頭外海出現壯觀水龍捲，一名正在碼頭釣魚的民眾親眼目睹水龍捲連接海面與天空，直呼是人生第一次看到如此景象；知本地區則因雷雨交加，一道閃電擊中電線桿，當場冒出火花。屏東小琉球同樣受到豪雨影響，泥水沿道路不斷沖流，低窪地區形成大片積水，中山路積水尤其明顯，車輛經過時濺起巨大水花，不少機車騎士見狀乾脆掉頭離開。中央氣象署表示，26日至27日受南方雲系北移影響，全台水氣仍偏多，花東及南部降雨最為明顯，將有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島有局部大雨發生機率；基隆北海岸及東北部有零星降雨，其他地區午後也需留意局部雷陣雨。氣象署提醒，台東山區及低窪地區仍須慎防溪水暴漲、土石流、坍方及積淹水，民眾行經山區道路或前往海邊活動時，應隨時留意最新天氣資訊，避免進入危險區域，以確保自身安全。