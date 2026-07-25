我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不滿中央處理致癌油失當的民眾，今天走上街頭。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.25）

怒轟「查水表」 盧秀燕：為何打壓年輕人的言論自由？

國民黨今（25）日發起「反毒台、上凱道」集會之際，曾替國民黨製作《萊爾校長》系列影片的製作人韋淳祐，因發布宣傳凱道活動的《油不得你》前導影片，遭刑事警察局上門關切，引發爭議。台中市長盧秀燕得知後重砲抨擊，痛批此舉「非常可惡」，質疑政府打壓年輕人言論自由，更連番喊話總統賴清德「出來講話、出來面對、出來打球」。盧秀燕表示，今天凱道集會人數比去年726反罷免活動還要多，代表台灣人民已對政府處理致癌油事件的不滿達到高點。她認為中央堅持讓有疑慮的油品重新上架，等同強迫人民承擔食安風險，因此民眾才會走上街頭表達憤怒。她並再度向賴清德喊話，要求正面回應民意，「你要面對台灣人民的憤怒、你要負責任」，並連續追問「為什麼讓有問題的油重新上架？你們在包庇誰？誰是門神？」針對韋淳祐因發布《油不得你》前導影片，遭刑事警察局上門關切並要求下架，盧秀燕直言，「這是非常非常可惡的！」她表示，年輕人只是透過KUSO方式表達對食安事件的不滿，中央政府卻動用警方介入偵辦，令人無法接受。盧秀燕批評，「台灣現在變成警察國家了嗎？民進黨為什麼要破壞人權、打壓言論、破壞民主自由？」她要求賴清德出面說明，為何放任警方偵辦年輕創作者、打壓人民的言論自由？盧秀燕上台演說時再度點名賴清德，帶頭喊「賴清德出來」、「民進黨下台」。