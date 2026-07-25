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▲中信兄弟外野手宋晟睿未能接到李丞齡深遠飛球，將球「頂出牆」，根據規則形成一支全壘打。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒中信兄弟今（25）日持續交手統一7-ELEVEn獅，前5局雙方戰成平手，6局上獅隊靠著李丞齡的3分砲，將比數拉開至4：0。李丞齡這支全壘打相當罕見，並非直接打出牆，而是被中外野手宋晟睿的手套「頂出牆」，宋晟睿撞到牆後一度倒地不起，經過防護團隊初步治療，簡單包紮臉部傷勢後，選擇繼續留在場上，7局下宋晟睿嘴巴咬著紗布，敲出本季第5轟，替球隊追回1分。雖然兄弟在9局下追回2分，仍無力改變戰局，終場就以3：4不敵獅隊，吞下2連敗。此役兄弟推出新生代土投伍立辰先發，前5局完美壓制獅隊打線，僅被敲出2支安打。不過兄弟打線同樣受制於獅隊先發投手布雷克的壓制，同樣未能攻下分數，前5局打完雙方0：0平手。然而，此役在6局上風雲變色，伍立辰在一出局後被張皓崴敲出二壘安打，雖然成功解決陳傑憲，但失投球被林子豪掌握，失掉此役第1分，隨後又被潘傑楷敲出二壘安打。面對二、三壘有人的局面，伍立辰被李丞齡擊出中外野深遠飛球，中外野手宋晟睿拚盡全力接球，但仍未能掌握，讓李丞齡敲出3分砲。宋晟睿不僅沒接到球，還直接撞到全壘打牆，一度倒地不起，防護團隊緊急上場進行治療，發現宋晟睿嘴部有出血狀況，簡單包紮臉部傷勢後，宋晟睿選擇繼續留在場上，並未提前退場休息。經過電視重播，李丞齡這支全壘打並非直接打出牆，而是被宋晟睿的手套「頂出牆」，成為一隻罕見的全壘打。根據棒球規則5.05(a)-(9)「擊球員安全進壘之情況」，獅隊靠李丞齡這支罕見的全壘打，將比分拉開成4：0。7局下宋晟睿上場打擊，嘴巴咬著紗布，從髙塩將樹手中擊出陽春砲，將比數追近成1：4落後。雖然兄弟在9局下追回2分，仍無力改變戰局，終場就以3：4不敵獅隊，吞下2連敗。