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經歷了美軍連續13天的夜間轟炸後，伊朗當局今（25）日證實，昨夜未監測到任何美軍空襲，標誌著美伊雙方近期的交火首度出現短暫平息。然而，雙方對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）控制權的爭奪依舊相持不下，加上紅海戰火蔓延，中東整體局勢依然緊張。根據《美聯社》報導，伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在社群平台X上發文表示，「伊朗度過了一個和平的夜晚，未接獲任何襲擊報告」。美軍中央司令部（CENTCOM）也沒有宣布對伊朗的任何新打擊行動，但在面對詢問時，中央司令部並未回應。儘管伊朗本土夜間暫無硝煙，周邊國家的警報聲並未完全停歇。沙烏地阿拉伯民防部門表示，位於紅海沿岸、握有關鍵石油設施的延布（Yanbu）與吉贊（Jizan）省，週六清晨因「潛在威脅」多次響起警報，隨後警戒解除，官方未透露更多細節。伊朗支持的葉門胡塞組織本週在大西洋與紅海交界處襲擊了兩艘沙烏地阿拉伯油輪，引發市場對紅海航道再度中斷的恐慌。沙烏地阿拉伯主導的多國聯軍於週六清晨證實，已對胡塞組織控制的葉門港口城市荷台達（Hodeida）發動報復性空襲。隨著局勢失控，美國駐中東多國大使館週五警告當地美國公民，未來撤離該地區的管道與選項恐將更受限制。伊朗伊斯蘭革命衛隊亦發出警告，呼籲周邊國家居民遠離駐有美軍的基地。中東局勢依舊風聲鶴唳。