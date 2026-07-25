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羅智強曝電風扇中斷

致癌油事件延燒，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人在凱道絕食抗議，迄今已經超過154小時，稍早何元楷血壓低到53，醫療團隊緊急強制送到仁愛醫院。醫療團隊醫師蔡明忠說，「元楷說想再撐一下，但醫生說要送醫」；而他也透露，其他三人的血糖一個64、一個70、一個80，但他們都有非常堅強的意志，希望撐到最後，但一有變化就會立刻送到醫院。藍委羅智強說，前幾天他們狀況就起起伏伏，今天因供電有點不穩，所以電風扇有一段時間中斷，他們的健康指數開始下降，他一直請醫生是隨時在旁邊監測，剛剛監測的狀況就是何元楷血糖已經低到53，那量了兩次都是53，所以醫生當下就立刻決定說要強制送醫，因為低於54是非常危險的事情，所以立刻下令強制送醫，直接送到醫院。醫療團隊醫師蔡明忠則說，經過了154個小時的絕食，本來身體就已經非常的虛弱。那身體症狀目前就在低標的地方。但是很麻煩的一件事情是他的血糖已經低到了53，所以測了兩次之後，就立刻將他送到醫院去，因為血糖53是非常危險的一個狀況，隨時可能會有意識改變的情形。蔡明忠也透露，其他3人血糖還有一個64，另外一個70、80，他們都有非常堅強的意志，希望能夠撐到最後。那醫療團隊也會盡力把他們身體照顧好，一有變化就會立刻送到醫院，這是最高原則，因為人身安全比什麼都重要，這是目前的狀況。