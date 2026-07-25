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張善政批中央失守：民眾要求吃得安心很過分嗎？

痛批中央回應冷漠！萊豬、蘇丹紅讓民眾忍無可忍

張善政喊地方聯手守護食安：中央做不到，地方來做到

中聯油脂致癌油風波持續延燒，國民黨今（25）日號召民眾走上凱道參與「我是人，我反毒台」集會，現場號稱已湧入超過20萬人。桃園市長張善政致詞時，批評政府面對食安危機缺乏同理心，並點名過去萊豬、蘇丹紅辣椒等事件，質疑民眾已對食安問題「受夠了」。他強調，食安不分藍綠、不分中央地方，地方政府將聯手嚴格把關，守護民眾健康。張善政上台時，特別提到同台出席的國民黨前主席吳伯雄，直言伯公雖年事已高，仍願意走上街頭為食安發聲，讓他相當感動。他也狠酸，看到這麼多民眾聚集表達對食安的關心，自己原本想喊「大家加油」，但想到近期油品事件，連「油」這個字都變得敏感，笑稱「這個字不能亂講」。談到中聯油脂事件，張善政直言，食安問題已對民眾生活造成巨大壓力，而人民的要求其實非常簡單，就是上街買食材時，不要買到有問題的產品。「這個要求很過分嗎？」張善政反問，並批評中央政府連最基本的食安把關都做不到，才導致民眾陷入恐慌。張善政表示，自己近期最擔心桃園市民買到問題油品，也擔心營養午餐、飯店及餐廳使用到受影響產品，更心疼市府衛生局同仁為了追查油品問題忙得焦頭爛額。他指出，桃園市衛生局人員投入大量時間稽查，即使遇到颱風期間仍持續追查，就是希望把食安事件造成的傷害降到最低。張善政透露，近日有人詢問他是否支持民眾上街抗議，他原本認為應該先觀察行政院態度，希望中央能表達歉意、釋出善意，但近期部分執政黨人士對食安事件的回應，讓民眾感受到缺乏同理心，包括民進黨新北市議員戴瑋姍稱「苯駢芘」是天然物質，綠營發言人更嗆聲「又沒人逼你吃毒油」，相關說法引發民眾反彈。張善政進一步點名過去多起食安爭議，包括萊克多巴胺豬肉、蘇丹紅辣椒、發芽馬鈴薯，以及近期放寬進口蘋果的農藥標準，直言再加上此次中聯油脂事件，民眾已經難以忍受。「大家受夠了沒有？」張善政在台上喊話，認為民眾走上街頭，是希望政府正視問題，要求執政團隊食安政策更嚴謹、態度更謙虛。張善政怒轟，執政黨態度不夠謙虛，最後只做到「耍嘴皮子」，如果中央政府無法讓人民安心，地方政府就會聯合起來，做好該做的稽查與把關工作。「我們該管的、該查的，我們絕對嚴格把關。」張善政喊話，未來各地方政府將攜手合作，捍衛所有民眾的健康、捍衛下一代的健康，讓民進黨政府知道，他們做不到的地方來做，「大家加油，加好的油」！