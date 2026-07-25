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致癌油事件延燒，國民黨今（25）日在凱道舉行「我是人，我反毒台」集會，國民黨在晚間7時14分宣布，現場人數超過15萬人，結果15分鐘後又宣布超過20萬人。台北市長蔣萬安致詞時現場歡呼雷動，他嘶吼嗓音說「我凍未條了」。蔣萬安說，謝謝大家今天不畏酷暑、勇敢站上凱道，今天不是為了任何一個人、政黨、顏色，都是為了台灣人民、孩子、下一代，勇敢的站出來，謝謝大家，隨後蔣萬安深深一鞠躬。蔣萬安說，這段期間很多朋友看到他問說，「為什麼你對於毒油事件這麼激動?我要跟各位鄉親說，一個月了，這個政府處理毒油事件的態度，我受夠了，人民受夠了，我凍未條了，我們凍未條了」。蔣萬安說，12年前地溝油事件，全台39間學校受影響，今年致癌毒油事件全台已經超過1,380間學校。這些孩子老師吃下的毒油，光台北市就有10萬5千名的學生、老師受到傷害，這件事情政府難道不要道歉，不要下台嗎？蔣萬安說，這段期間看到台灣以夜市美食聞名，結果政府處理毒油事件毫無章法，讓美食王國的國際形象受到重創。人民的要求非常的卑微，只是要這個政府負起責任，即刻查明真相、公布事實。但是一個月了，整個政府還是沒辦法告訴事實真相，三個星期才成立調查小組，21天以後才第一次進廠調查，真相還未釐清之前，現在就急著恢復上架，這個政府是在守護業者的利，還是守護人民的健康?蔣萬安痛斥，一個月了到今天沒辦法清楚交代，更可悲的是，政府甚至根本沒有打算告訴真相，它想要急著上架、趕快翻頁當作沒事。所以它才會到處胡扯，說苯駢芘是天然物質，說多喝水可以排掉，說你吃起來也會吃到。如果是這樣，為什麼要訂安全標準，這個政府要負責、要下台。