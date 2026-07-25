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日本桌球T聯盟（T.League）邁入第9賽季，25日迎來史上首次的海外例行賽，於台灣新竹縣立體育館盛大開打。這場別開生面的開幕戰吸引超過5000名熱情球迷進場朝聖，現場氣氛熱血沸騰，為T聯盟的海外拓展計畫邁出成功的第一步。「台灣一姊」鄭怡靜領銜出擊，可惜所屬的木下Abyell神奈川以1：3不敵TOP少女名古屋，未能開張。女子組開幕戰由上季排名第4的「TOP少女名古屋」迎戰尋求三連霸的霸主「木下Abyell神奈川」。名古屋組合永尾堯子與南波侑里香以2：0擊退台灣名將鄭怡靜與韓國好手柳韓娜的跨國搭檔，先馳得點。但第2點單打神奈川王牌張本美和展現實力，以3：1擊敗木村香純，將戰局扳平。之後，第3點單打名古屋王牌木原美悠遭遇神奈川隊長岡田琴菜的頑強抵抗，最終仍以3：1順利過關。第4點單打由名古屋削球好手小塩遙菜迎戰地主名將鄭怡靜。儘管現場湧現滿場「鄭怡靜！加油！」的助威聲，小塩遙菜仍頂住客場壓力，第1局以11：9拿下後，第2局更在8：9落後時連拿3分逆轉。最終以直落三爆冷擊敗強敵，幫助頂級名古屋以總局數3：1收下本季首勝。比賽於當地時間下午2點開打，熱情的台灣球迷提前1小時便在場外大排長龍。開幕式更特別邀請到知名女星徐若瑄登台熱唱，徹底炒熱現場氣氛。根據日本媒體《體育報知》報導，為球隊守下勝利的小塩遙菜賽後難掩興奮，笑著表示：「很少有機會能在這麼多觀眾面前打球，感覺非常容易發揮。」儘管台灣是桌球強權，但舉辦大型國際賽事的機會相對較少。場館內外隨處可見球迷搶著與台灣男單王牌林昀儒（效力於東京隊）、鄭怡靜等人的宣傳看板開心合影。在接受《體育報知》訪問時，一名18歲的台灣女球迷興奮地表示：「我是看T聯盟的官方YouTube才知道台灣要辦開幕戰。非常期待能親眼看到林昀儒的球技，我也很喜歡張本美和選手！」T聯盟將此次台灣賽視為進軍海外的關鍵第一步。事務局長栗山貴行充滿期待地表示：「希望能以這次的成功為契機，未來如果有其他感興趣的國家，我們非常樂意到各個不同的地區舉辦比賽。」