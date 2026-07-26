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胡宇威和陳庭妮日前宣布生下寶寶，震驚各界，這對夫妻不只是生孩子保密到家，就連交往也是，5年前陳庭妮上節目《36題愛上你》被追問和胡宇威的戀情，她緊張到臉部表情揪成一團，整個人靠在沙發上狂轉圈，後來是靠炎亞綸救場才結束這題，如今回頭看格外有趣。陳庭妮5年前上節目時被問到，有沒有跟胡宇威在一起過，由於他們的戀情保密到家，陳庭妮當時一臉尷尬，「這件事真的是被問了7年，我已經不知道怎麼回答了，因為我們就是拍戲，變成朋友，大家就會一直以訛傳訛，什麼公開求婚，我也是覺得，有一點（荒唐）沒什麼好聊。」唐綺陽問，「妳也是這樣回答媽媽的嗎？」陳庭妮說，「沒有啊，因為就是好朋友。」此時Sandy又問，「所以如果他跟你求婚，你會答應嗎？」陳庭妮表情超尷尬，一直維持雙手環抱的姿勢，瘋狂轉動椅子，看起來已經難以招架，此時Sandy自己圓場，「像我每天都在想，許光漢跟我求婚的話，我會不會答應啊！」炎亞綸馬上說，「ok，宇威掰掰！」這題才結束。陳庭妮、胡宇威本月24日公開生女兒的喜訊，讓粉絲超訝異，因為陳庭妮完全沒有洩漏半點懷孕跡象，孕肚藏很深，這讓人不禁聯想到他們交往的過程。當初兩人也是藏愛8年，決定要結婚時才公開戀情，胡宇威更坦言，他剛開始跟陳庭妮交往時，連爸媽都隱瞞，一直到兩人穩定在一起超過1年才通知家長。