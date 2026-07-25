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鄭麗文力挺絕食青年：掌權者為何這麼冰冷？

▲鄭麗文與凱道絕食者張家馨、賴苡任、楊植斗。（圖／記者葉政勳攝）

「40年民主只求吃得安心」鄭麗文轟政府失職

▲鄭麗文帶領現場群眾高喊「卓榮泰下台」、「賴清德下台」等口號。（圖／記者葉政勳攝）

批民進黨「什麼都能妥協」 喊卓榮泰下台

中聯油脂致癌油風波持續延燒，國民黨今（25）日號召民眾走上凱道參與「我是人，我反毒台」集會，現場號稱湧入20萬支持者。國民黨主席鄭麗文登台演說時，猛烈抨擊民進黨政府面對食安危機的態度，直指人民走上街頭的訴求如此卑微，只是希望「吃下肚的東西安全、不會致癌」，最後更齊聲高喊：「卓榮泰下台！賴清德下台！」鄭麗文致詞時，先向到場聲援的國民黨前主席吳伯雄表達感謝，並提到因食安議題進行絕食抗議的台北市議員楊植斗，及市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人。她表示，自己過去也曾有絕食經驗，知道長時間不進食會造成頭痛、虛弱甚至昏倒，因此已安排將這幾位絕食的年輕人送往醫院檢查，確認身體安全。鄭麗文表示，這些年輕人在酷暑中忍受飢餓與身體不適，換來的卻不是政府反省，而是民進黨支持者的批評、抹黑與攻擊。她強調，台灣人民不是沒有良心、沒有感情，也不是不愛這塊土地，否則不會有人願意超過150個小時不進食，也不會有這麼多民眾在炎熱夜晚聚集凱道，為食安問題發聲，但掌權者為什麼這麼冰冷、這麼黑暗？鄭麗文指出，過去民主運動中的抗爭，曾是為了思想自由、國會改革與國家民主轉型，但如今民眾走上街頭，卻只是希望政府確保食品安全。她痛批，台灣民主發展40年，今天人民為了這麼卑微的要求走上街頭，就是希望吃進肚子的東西安全、不會致癌。鄭麗文並將矛頭指向總統賴清德，質疑中聯油事件爆發後，總統沒有正面回應人民怒火，反而躲在官邸、假裝看不見，「你沒膽、沒擔當、沒資格當我們的總統」。她更怒批，民選政府不能選擇性面對人民，也不能透過媒體、網軍與司法資源來掩蓋問題，認為這已經成為台灣民主發展中的道德危機。鄭麗文進一步批評，民進黨過去曾反對萊牛、反對萊豬、主張非核家園，如今執政後政策方向卻大幅轉變，什麼都可以妥協、什麼都可以放棄，什麼都可以交易；她也提到國會改革爭議，認為民進黨試圖削弱國會監督力量，蔑視、踐踏國會，就是為了避免政府受到檢驗，好讓民進黨政府可以貪贓枉法、藐視人命。鄭麗文表示，真正的民選政治人物，應該走到人民面前說明，而不是躲在媒體、司法與網軍背後。她更點名行政院長卓榮泰，要求政府面對凱道上的民眾聲音，直言「20萬公民走上街頭，你還不認罪，你還不下台嗎？」最後，鄭麗文強調，725凱道集會不是終點，而是新的開始，未來將持續為民主、食安與下一代的安全繼續努力。她並帶領現場群眾高喊「卓榮泰下台」、「賴清德下台」等口號，呼籲政府聽見人民怒吼。