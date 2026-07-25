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曾被封為「亞洲第一美」的韓星克拉拉（Clara，本名李成敏），結束6年豪門婚姻後再次投入演藝圈中，她開始把重心轉往中國市場，搭上近年爆紅的直式短劇熱潮，順利接到多部作品邀約，她的新作海報也曝光，頂著俐落短髮造型亮相，掀起網友熱議。克拉拉去年8月與富商老公Samuel Wang協議離婚，結束6年婚姻關係。恢復單身後，她將生活重心放回演藝工作，也重新調整事業方向，希望幫自己找到全新市場。其實克拉拉近期很少在韓國活動，事業逐漸往中國發展，過去她曾出演電影《情聖》、《唐人街探案3》、《流浪地球2》等作品；今年開始，她投入中國短劇市場，陸續參演《姿本運作之千面美女蛇》、《海上鏡花》、《三生：渡厄》、《特工大叔》等作品。不同於過去主要演出大銀幕角色，克拉拉現在的戲路更加多元，不只是女主角，連配角都願意嘗試，挑戰不同類型人物。除了事業轉型，克拉拉維持招牌火辣身材，離婚後她時常在社群分享健身生活，包括皮拉提斯等運動，照片中能看見她超纖細身體曲線，讓不少粉絲讚嘆她41歲還依舊保養得當。