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轟卓榮泰「躲中南部」 賴政府「傲慢再傲慢」

國民黨今（25）日下午在凱達格蘭大道舉辦「我是人，我反毒台」集會，民眾黨主席黃國昌登台演說時火力全開，痛批致癌油事件「徹底拆穿民進黨的謊言」，並將矛頭直指總統賴清德與行政院長卓榮泰。他批評賴清德12年前曾說對食安事件造成的社會創傷感同身受，如今卻變得冷血無情；卓榮泰則在風暴延燒之際「躲到中南部」，面對人民的憤怒還在講幹話。黃國昌表示，執政黨面對人民怒火，不僅沒有檢討，反而以傲慢態度回應民意，甚至公開教訓人民。他引用外界相關發言指出，民眾走上凱道抗議，卻遭譏諷「是家裡死了爸爸還是死了媽媽」，他質疑政府面對人民憤怒竟如此冷漠，高喊「今天大家站在凱道上，真正死掉的是我們的政府。」他指出自6月30日致癌油事件爆發至今，中央政府該做的事一件都沒做好。每年編列上百億元食品安全預算，建立食品雲、跨部會溯源等制度，宣稱能守護國人食安，如今卻因一場致癌油風暴「徹底拆穿民進黨的謊言」。黃國昌進一步批評，行政院長卓榮泰今天躲到中南部，面對凱道抗議僅回應「修法之後再理性討論」。他質疑卓榮泰身為行政院長、也是食安會報召集人，「是法律沒有給他授權嗎？現行的法律讓民進黨政府不能做事嗎？」他表示今天站上凱道，就是要展現人民的力量，要求這個傲慢的政府、傲慢的卓榮泰、冷血無情的賴清德，為食安失職付出政治代價。黃國昌最後表示，民進黨10年前執政時曾承諾「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今連續執政多年，卻變成「傲慢、傲慢、再傲慢」。他強調為了下一代的食安與未來，人民必須向民進黨政府正式宣戰，要求卓榮泰下台、政府負起責任，並呼籲支持者團結一致，「不管付出什麼代價，都要讓賴政府下台，奪回屬於人民的國家。」