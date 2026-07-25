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社長誓言持續守護品牌品質

知名家庭常備小物「無比（ムヒ）」止癢藥，今年迎來問世100週年。金氏世界紀錄官方今（25）日在日本富山縣舉辦的慶祝典禮上正式宣布，「無比」止癢藥獲金氏世界紀錄認證為「史上販售時間最長的非處方市售蚊蟲叮咬止癢藥」。綜合日媒報導，總部位於富山縣上市町的池田模範堂表示，第一代「無比」止癢藥誕生於1926年，當時是以裝在金屬罐中的凡士林軟膏形式販售。當年富山縣的養蠶業相當發達，由於不能使用殺蟲劑以免害死蠶寶寶，養蠶工人長期飽受蚊蟲叮咬之苦。池田模範堂為了解決工人的困擾，特別研發出這款止癢產品。商品名稱「無比」，則象徵著「品質優良、無與倫比」的自信與期許。「無比」止癢藥於1931年改良為白色乳膏狀後，迅速引爆市場熱銷；到了1970年，池田模範堂推出了標誌性「紅白相間」包裝設計的「無比S」設計，奠定了至今深植人心、家喻戶曉的品牌形象。在富山市舉行的百年慶典上，金氏世界紀錄官方認證員親自將認證證書頒發給池田模範堂社長池田嘉津弘，現場聚集的當地居民紛紛報以熱烈掌聲。池田社長在接獲榮譽後表示，「未來我們將繼續堅持高品質製造，絕不辜負『無比』這個名字。看到今天有這麼多民眾前來參與，讓我深刻感受到這款產品一直以來受到廣大消費者的深厚愛戴」。