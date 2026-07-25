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▲樂天桃猿陳晨威賽前將全新打擊手套借給韓流天王RAIN，賽後獲得RAIN的親筆簽名。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿今（25）日持續在臺北大巨蛋舉辦「辣年糕趴」年度主題日，賽前由韓流天王RAIN擔任開球嘉賓，不過RAIN並沒有擔任投手，反而時拎起球棒站上打擊區，成為開球打者。賽後桃猿外野手陳晨威透露，RAIN的打擊手套是由他提供，也拿到RAIN的親筆簽名，他笑說，「考慮拿來用，看會不會增加打擊。」此外，桃猿今日球衣背後還有小巧思，印上RAIN官方LOGO。桃猿今日在大巨蛋舉辦「辣年糕趴」，賽前由韓流天王RAIN擔任開球打者。賽後桃猿外野手陳晨威透露，RAIN手上的打擊手套由他提供，「他說想當開球打者，需要打擊手套，剛好我也有新的。」RAIN結束開球後，陳晨威也請RAIN在手套上簽名，「考慮拿來用，看會不會增加打擊。」此外，RAIN這次受邀參加「辣年糕趴」，不僅僅是擔任開球嘉賓以及賽後演出嘉賓，還有桃猿球團推出聯名球衣，球衣背後還有小巧思，印上RAIN官方LOGO。桃猿今年「辣年糕趴」邀請多位藝人登台演出，昨（24）日賽後由流行天王羅志祥、韓國新人樂團LATENCY替活動揭開序幕。今日賽後則是由超人氣第一男團Ozone、全方位實力派女聲Kimberley陳芳語以及RAIN接力演出。明（26）日賽前由金曲、金鐘雙料得主沈文程重磅登場，賽後壓軸則由金曲歌后蔡健雅、韓流舞王泰民壓陣。