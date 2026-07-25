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▲井口資仁成為新一任日本武士隊監督，坦言過去日本隊的戰術放到現在的世界舞台已不全然管用。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）衛冕失利的日本武士隊，今（25）日正式宣佈，前大聯盟名將井口資仁接棒井端弘和，成為新一任日本隊監督。井口在記者會上喊話，首要目標是拿下2028年洛杉磯奧運參賽權，但他也坦言，「如果問過去日本隊的戰術放到現在的世界舞台是否依然管用，我個人認為並非完全如此。」他指出，日本球風保有優良的細膩、任性以及勇於挑戰的態度，「我會包含這些優勢在內，一邊規劃各種戰術，一邊發揮出屬於日本的特色。」日本隊今日召開記者會，正式宣佈現年51歲的井口資仁接任監督一職，成為了隊史上首位擁有美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）經歷的監督。井口在記者會上喊話，「日本武士隊是一支以瞄準世界第一為目標的球隊。當下的目標是先拿下2028年洛杉磯奧運的參賽權，並且奪得獎牌。」井口表示，看完年初的經典賽，發現目前日職中確實有許多正在快速成長的年輕選手，「接下來希望能好好將這些年輕球員徵召進國家隊累積經驗，並在未來攜手挑戰奧運與經典賽。」井口帶兵的首戰將是今年11月的亞洲冠軍爭霸戰，他直言，近年來亞洲棒球的水準提升了不少，「不過只要能打出屬於日本風格的棒球，我相信我們一定能順利贏球。」井口坦言，「如果問過去日本隊的戰術放到現在的世界舞台是否依然管用，我個人認為並非完全如此。」但他也說，日本棒球獨有的細膩、韌性以及勇於挑戰的態度，這是幾十年來都不曾改變的特質，「因此我會包含這些優勢在內，一邊規劃各種戰術，一邊發揮出屬於日本的特色。」井口直言，由於自己過去有大聯盟經驗，認為日本在凝聚力方面，是全世界數一數二，「這種特色正是從團隊的凝聚力中孕育而生的。在實踐過程中將球隊凝聚在一起，首先就是我的工作；而將選手個人的能力發揮到極致，同樣也是我的責任。我會在團隊中努力去營造出這樣的氛圍。」對於未來執教的計畫，井口已經有想法，「我會親自走訪日職12支球團，向各球團與監督們打招呼。同時我也希望能在盡可能在早一點的階段，向大聯盟球員們問候，並私下向他們請教、了解上一屆賽事的情況。」明年世界12強作為2028年奧運資格賽，是井口接任後最重要的任務，他直言已經做好心理準備，「我知道通往奧運的道路會非常艱辛。在這之中，首先拿下『亞洲第一』是我們最大的目標，為了明年的12強賽，接下來我們會包含球員選拔在內，認真做好各項準備。」