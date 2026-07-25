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中聯油脂致癌油風波持續延燒，國民黨今（25）日號召民眾上凱道抗議，多位藍營大咖也紛紛到場力挺，現場號稱湧入超過20萬名支持者。不過，台北市長蔣萬安日前放話稱，沒來凱道就是承認「爛命一條」；台灣青年世代共好協會理事長張育萌也揪出4大戰犯，分別是台南市長候選人謝龍介、新北市長侯友宜、前立法院長王金平，以及前民眾黨主席柯文哲。謝龍介今日自曝「推掉2、3部遊覽車」，不然怕鄉親到台南還要家人接送。張育萌狠酸，這什麼理由？是有人逼他們這個時間上凱道嗎？啊不就是在偷抱怨蔣萬安遊行辦到太晚？他細數，推掉一台遊覽車算40個人的話，照蔣萬安的邏輯，謝龍介害120位南部鄉親無法北上護食安，謝龍介手下，超過百人承認自己「爛命一條」。張育萌續指，連侯友宜今天被問到會不會去遊行，都不留情面地說：「下午我會跟新北市的市民站在一起。」請問蔣萬安，這樣算不算爛命一條？不過，侯友宜傍晚有現身凱道，但未上台發表談話。張育萌再將矛頭指向王金平，當被問及凱道遊行時，他直說：「我不會去，我另有行程。」蔣萬安敢不敢對著王金平說，怎麼樣是爛命一條？接著，張育萌提到，連柯文哲都抱怨「完全沒有人跟我講」、活動辦得很倉促，他今天早就安排要去苗栗了，他也吐槽：「所以柯文哲為了去苗栗，也是爛命一條？」張育萌認為，訴求沒有正當性，只會扯什麼「爛命一條」情緒勒索，全世界都看得出來，戰狼化的蔣萬安就是急於鋪墊自己的政治能量，連台北市議員秦慧珠都自曝發動了300個人參與，不就是證明這場爛戲動員有夠難嗎？