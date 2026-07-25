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香港天王謝霆鋒在籌備中國演唱會期間，經歷了父親謝賢離世之痛，不過他仍然完成演唱會行程，今（25）日如其在青島開唱，他彩排時一身全黑造型，僅用短短3個字「今晚見」向歌迷報平安，堅強模樣讓粉絲直呼心疼。謝霆鋒在中國籌備演唱會期間，接獲父親謝賢肺炎住院搶救的消息，緊急趕回香港陪伴父親並處理相關後事，面對至親離世的打擊，讓外界擔心演唱會是否會延期或取消。不過，謝霆鋒決定履行與歌迷的約定，7月23日，他就被目擊現身青島機場，當時身穿一身黑色服裝，背著黑色背包，全程低調未多做停留，隨即投入演唱會準備作業。演唱會開始前，謝霆鋒今日在IG公開彩排照片，照片中，他穿著黑色上衣、反戴黑色帽子並戴著墨鏡，背著電吉他在舞台上練習，只透過照片就能感受到他失去父親的傷痛。他在貼文中簡短寫下「今晚見」3個字，向等待已久的歌迷喊話，簡單的一句話，卻讓許多粉絲鼻酸，紛紛留言寫下「四哥一定也希望你完成這場演出」、「帶著爸爸的祝福唱下去。」