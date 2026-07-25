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專家看法不一

美國川普（Donald Trump）依據《1974年貿易法》第301條，以「強迫勞動」為由，對60個貿易夥伴加徵10～12.5％關稅，但就在相關措施生效同一天，川普政府就面臨了法律挑戰，多位貿易法專家警告，川普新一輪的關稅很可能在法庭上重蹈覆轍，再度被法院推翻。根據《CNBC》報導，美國非營利律師事務所「自由正義中心」（Liberty Justice Center），24日代表兩家美國中小企業，向法院提起訴訟，盼能阻止川普政府執行、徵收該關稅。訴狀裡頭指出，以往引用301條款徵收的關稅，都只針對特定國家或產業，這次「一刀切」的做法並無先例，質疑川普只是換個名頭，試圖重新徵收已被美國最高法院裁定違法的對等關稅、芬太尼關稅。喬治城大學國際經濟法研究所學者哈瑞爾（Peter Harrell）表示，301條款曾多次被應用於打擊不公平貿易，但立法初衷「絕非讓總統大刀闊斧徹底的改寫關稅表，並課徵永久性關稅」。哈瑞爾補充，此舉極可能再次遭法庭判定違法。加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授克勞辛（Kimberly Clausing）表示，「就我的觀點，301關稅明顯違法」，認為川普只是用強迫勞動當作藉口。彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究員沃夫（Alan Wolff）也認為川普政府這波最新關稅違法。沃夫指出，301條款要求受打擊國家的行為必須被證實「損害美國商業」，但這次被鎖定的60多個貿易夥伴顯然不符合此一嚴格法律標準。美國貿易代表署（USTR）前法律顧問佩許（Greta Peisch）則指出，川普政府此次遵循了301條款所需的法定程序，考慮到該條款賦予政府極大的裁量彈性，想要在法庭上勝訴難度不低。安侯建業（KPMG）貿易與海關業務主管西西里亞諾（Andrew Siciliano）表示，由於301條款擁有長期且完整的法律先例，法院要翻轉此關稅的難度較高。他建議企業「從商業營運的角度來看，公司現在應該針對既有的關稅進行規劃與布局，而非盲目假設這些關稅短期內會被推翻或撤銷」。