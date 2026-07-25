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饒慶鈴談食安憂心 「PPT超標」口誤掀討論

國民黨今（25）日在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會，號召民眾走上街頭，要求政府針對中聯油脂致癌油事件負起責任，並喊話總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台。不過，台東縣長饒慶鈴在台上致詞時，竟口誤將「PPM」說成「PPT」，意外引發網路熱議，台北市議員參選人馬郁雯狠酸：「先做功課再上台！」饒慶鈴稍早在致詞時表示，看到大家集結上凱道，看到了民主的希望，看到台灣人民用腳走出自己未來的健康。她提到，如今民眾購買沙拉油時，還得先透過網路查詢產品是否安全，「我要買一顆蘋果給我的孩子吃，我還不確定它的PPT有沒有超標」。饒慶鈴疑似原本想表達的是農藥檢測單位「PPM」（百萬分之一濃度），卻口誤說成簡報製作軟體「PPT」，讓原本嚴肅的食安議題瞬間出現另類插曲；而饒慶鈴這番口誤畫面，被剪輯成精華片段迅速轉發，更掀起一波創意吐槽。網友紛紛打趣留言「完全不尊重Excel跟word的感受」、「請問這個PPT吃完會在體內轉成PDF嗎」、「蘋果的PPT要找Microsoft 詢問有沒有超標」、「PPT有沒有超標要問微軟！阿！萬安沒有去見微軟的人……」、「我以為只有PPT和PTT大混戰而已，現在還加入一個PPM的是怎樣啦…」，北市議員候選人馬郁雯也加入戰局酸爆「PPM（先做功課再上台」。