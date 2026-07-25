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▲台灣旅日好手林安可今日敲出致勝高飛犧牲打，助西武獅隊完成大逆轉，以8：6擊退福岡軟銀鷹隊。（圖／取自西武獅隊IG）

效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣重砲林安可，今（25）日在與福岡軟銀鷹隊的比賽中，敲出致勝高飛犧牲打，不僅替球隊完成大逆轉，還打下球隊勝利打點，助隊以8：6贏球，此役林安可2打數無安打，選到1保送、貢獻1打點。此外，西武隊此役中心打線由3洋砲組成，這是自1966年9月28日，時隔21850天後，隊史再度出現「3洋砲中心打線」，林安可也成為新紀錄的一員。林安可此役扛先發第3棒、指定打擊，首打席從軟銀隊先發投手大津亮介手中選到保送，第2、3打席無建樹，分別敲出投手前滾地球以及二壘飛球。西武隊在6局上打完以2：6落後，不過在6局下展開絕地大反攻，林安可在平手情況下上場打擊，西武隊靠著投手犯規攻佔二、三壘。林安可把握當英雄的機會，敲出中外野飛球，形成超前比分的高飛犧牲打，幫助西武隊逆轉取得領先，終場西武隊就以8：6逆轉擊退軟銀隊，將雙方勝差再度縮小至4.5場。此役林安可2打數無安打，選到1次四壞球保送，並靠著高飛犧牲打成為勝利打點，打擊率下滑至2成24。值得一提的是，西武隊此役中心打線排出全洋砲陣容，林安可扛3棒、指定打擊，奈文（Tyler Nevin）打4棒、一壘手，卡納里奧（Alexander Canario）則是5棒、右外野手。據《日刊體育》報導，這是自1966年9月28日，時隔21850天後，隊史再度出現「3洋砲中心打線」。當時西武獅隊還是前身西鐵獅隊，由巴爾馬（Jim Baumer）、羅伊（Tony Roig）、亞克威利（Francis Agcaoili）組成中心打線。