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日本桌球T聯盟2026-27年賽季開幕戰25日於台灣新竹縣立體育館盛大登場。這是該聯盟邁入第9季以來首次在海外舉辦例行賽，現場湧入破T聯盟歷史紀錄的6881名大批球迷，甚至出現站票。代表木下Meister東京隊的台灣國民球星林昀儒（Lin Yun-Ju）不負眾望，以直落三橫掃對手並獲選單場MVP，率領球隊以4：0完封T.T彩玉隊，朝2連霸邁出漂亮的第一步。在球隊取得2：0聽牌優勢後，擔任第3點單打的林昀儒在全場球迷狂熱的「加油」聲中登場。面對彩玉隊主力木造勇人（Yuto Kizukuri），林昀儒展現強烈的進攻企圖心，頻頻在發球後第3板發動快攻，首局就以11比3強勢拿下，最終以直落三擊敗對手，幫助球隊鎖定勝局。賽後獲選開幕戰MVP的林昀儒前往場邊受訪時，看台上的球迷為了近距離一睹偶像風采紛紛湧向前排，現場氣氛嗨到最高點。對於家鄉球迷的熱情，林昀儒滿懷感激地表示：「大家的加油聲成為了我的力量。」本場比賽東京隊展現強大的衛冕軍氣勢，前3點一局未失，第1點雙打，睽違7季回歸球隊的丹羽孝希（Koki Niwa）搭檔隊長吉村和弘（Kazuhiro Yoshimura），以2：0拔得頭籌。第2點單打，吉村和弘延續氣勢，以3：0痛擊上季例行賽MVP有延大夢（Hiromu Arinobu）。第3點單打，林昀儒以3：0橫掃木造勇人，奠定勝基。第4點單打，儘管勝負已分，依據聯盟賽制仍須進行第4點。東京隊韓國好手朴康賢（Park Gang-hyeon）鏖戰5局，以3：2逆轉擊敗曾根翔（Kakeru Sone）。東京隊終場以4：0完勝，並一舉拿下包含完勝紅利在內的滿分4分積分。教練王凱對此感到十分滿意：「很開心能以4比0贏下本季首戰，有了這麽多球迷的聲援，選手們的表現甚至比平常更好。我們將會和上個賽季一樣，全力以赴朝著冠軍邁進。」