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隨著詹姆斯（LeBron James）確定加盟費城76人，外界開始關注這支球隊是否會引進更多詹姆斯的前隊友。除了傳出前湖人後衛波普（Kentavious Caldwell-Pope）預計在與曼菲斯灰熊買斷後加盟外，近期甚至傳出76人可能用當家中鋒恩比德（Joel Embiid）去交易戴維斯（Anthony Davis）的瘋狂傳聞。對此，知名分析師給出了明確的否定答案。由於恩比德過往的傷病史，部分球迷與媒體猜測76人是否會尋求用他來交換戴維斯。然而，《雅虎體育》分析師凱文·歐康納（Kevin O'Connor）在節目中強力反駁了這項說法。歐康納指出，恩比德在招募詹姆斯的過程中扮演了極為關鍵的角色，76人絕對沒有計畫將他交易。歐康納透露：「據我所知，詹姆斯對於能和恩比德打球感到非常興奮。他在宣布決定前的24小時內，就已經與恩比德、馬克西（Tyrese Maxey）以及布朗（Jaylen Brown）取得了聯繫，這些球員在官宣前就已獲知消息。在這種情況下交易恩比德，簡直是一種巨大的背叛。」此外，歐康納也補充，目前沒有任何跡象顯示華盛頓巫師（Washington Wizards）願意交易戴維斯，這筆交易在現實層面上根本不存在。歐康納強調：「我認為恩比德絕對應該留在這裡，這關乎球隊的特質與奪冠的意義。沒有什麼比以恩比德作為當家中鋒拿下總冠軍更具意義的了，即便馬克西現在表現出色，恩比德依然是這支球隊的門面。更何況，戴維斯自己同樣有著傷病隱憂。」詹姆斯的加入有望大幅減輕恩比德在例行賽的負擔，幫助他在季後賽保持健康。在薪資方面，戴維斯目前正處於3年1.753億美元合約的第2年；而恩比德則即將展開他3年1.87億美元的新合約。隨著詹姆斯順利降臨費城，76人已經打造出具備奪冠實力的核心陣容，管理層已毫無必要再去承擔高風險去運作戴維斯的交易案。