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國民黨今（25）日號召民眾走上凱道參與「我是人、我反毒台」集會，要求政府針對中聯油脂致癌油事件負起責任，主持人更宣稱湧入超過20萬人，現場氣氛瞬間沸騰；不過，公民教師黃益中親赴現場觀察後提出不同看法，認為實際人數恐怕有明顯落差，更點出到場的年輕人、小草都非常少。黃益中表示，他在活動接近晚間6時前往凱道周邊觀察，當時景福門附近的人潮仍未完全填滿，依現場空間與人流狀況估算，目測應不到3萬人。他指出，雖然警方早已針對周邊道路進行交通管制，但現場主要人潮集中於景福門前方、仁愛路以及自由廣場人行道，中山南路顯得相當空。黃益中進一步分析，現場參與者結構也相當明顯，主要以退休軍公教族群，以及各縣市候選人透過遊覽車動員前來的支持者為主，年輕族群相對少了許多。他也觀察到，原本被視為藍白合作重要力量的民眾黨支持者「小草」，自主前來的人數並不多，甚至形容「用手指頭就數得出來」。對於整場活動氣氛，黃益中認為，不像傳統大型抗議活動，更像是同樂會相聚拍照，有空就罵一下「民進黨下台」、「卓榮泰下台」等口號。從黃益中貼出的照片可以看到，他身穿活動訴求的白色上衣，搭配墨鏡、口罩，低調融入人群之中，近距離觀察現場狀況。