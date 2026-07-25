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各地首長表態爭取

東京都嚴陣以待 小池百合子批「轉嫁責任」

為因應東京首都圈可能發生的特大天災，避免國家中樞機能陷入癱瘓，日本國會24日正式通過「副首都」構想相關法。法案通過後，大阪府、福岡縣及愛知縣已相繼表態爭取指定為「副首都」。由於該法允許指定多個都市成為「副首都」，這場圍繞副首都資格以及爭奪日本第一個副首都地位的競爭，正於日本各地迅速升溫。綜合日媒報導，「副首都」構想相關法的核心宗旨在於「矯正東京一極集中」，並在與首都圈同時受災機率較低的道府縣中指定副首都。根據法規，指定為副首都需具備三大要件：必須具備中央政府地方機關、具備相當規模之經濟與人口集聚、具備完善的地方行政體制。一旦獲指定為副首都，該地區預計將獲得中央政府提供的法規鬆綁及稅制優惠等政策紅利。法案通過後，日本各地首長紛紛展現企圖心。日本維新會代表、大阪府知事吉村洋文於25日在名古屋受訪時強調，「副首都應該有多個，由核心區域來拉動日本的整體成長」。為滿足指定要件，吉村計畫於明年春季再次推動廢除大阪市、改設多個特別區的「大阪都構想」居民公投。愛知縣知事大村秀章也在於24日晚間召開臨時記者會，自信地宣示，「愛知與名古屋擁有副首都所需的一切機能，我們將成為全日本最早表態爭取的地區」。福岡縣知事服部誠太郎則說，將與福岡市、北九州市簽署合作協約，以「全福岡陣容」共同爭取。北海道知事鈴木直道表明將立即與札幌市展開具體磋商；宮城縣知事村井嘉浩同要表達高度意願，稱將在確認政令細節後積極採取行動。另一方面，面對各地強烈爭取副首都地位，東京政府對此保持高度警惕。東京都知事小池百合子批評，「矯正東京一極集中」相關討論其實是將地方交付稅等結構性問題的責任轉嫁給東京，「每當聽到這種詞彙，我都深感危機感」。一名東京都官員更質疑副首都的可行性，「東京早已在立川市建制完善的災害備援機能，遠離霞關的大阪或福岡，真的能在危機時刻發揮功能嗎？」隨著法案走入實施階段，中央與地方、地方與地方之間的角力預料將更加激烈。