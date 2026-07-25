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日本職棒北海道日本火腿鬥士今（25）日迎戰東北樂天金鷲，21歲台灣「火球男」孫易磊第8局2：2平手局面下登板後援，雖然一上場就用156公里速球取得三振，隨後更飆出生涯極速158公里火球，但被樂天金鷲YG安田（安田悠馬）敲出中外野長打失掉1分，一度成為敗投候選人，所幸隊友8、9局發動反攻，火腿終場4：3逆轉擊敗樂天金鷲，孫易磊逃過敗投。本場前7局雙方戰成2：2平手，8局上火腿推出孫易磊登板，一上場就飆出156公里火球，成功三振樂天金鷲代打黑川史陽，隨後被宗山壘敲出一壘安打，再讓中島大輔打出三壘滾地球被刺殺，但有推進效果，樂天在2出局時攻佔二壘得分大門。孫易磊接著面對26歲強打捕手YG安田，儘管狂飆生涯極速158公里外角偏高直球，仍被敲出中外野二壘安打，二壘跑者宗山壘跑回本壘攻下超前分，後續由資深左投堀瑞輝接替，順利止住失血。8局下火腿打線迅速展開反撲，招牌球星清宮幸太郎高飛犧牲打先追平比分，幫助孫易磊逃過敗投，9局下奈良間大己揮出再見中外野二壘安打，火腿靠著最後2個半局各得1分，終場4：3逆轉擊敗樂天金鷲。孫易磊本戰是7月第3次登板、首度失分，總計用20球吃下0.2 局，被打出2安打、1次三振，失1分，賽後防禦率上升至3.55。