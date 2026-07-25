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▲AKASAKI今天來台舉辦免費的快閃演唱會，吸引3000人朝聖。（圖／大鴻藝術BIG ART）

今年19歲的日本創作歌手AKASAKI，2024年憑藉〈Bunny Girl〉爆紅，今年正式主流出道後首次來台宣傳新單曲《Ton Chin Kan》，今（25）日晚間在華山1914舉辦免費快閃演唱會，沒想到原本只是試水溫，竟吸引約3000名粉絲包圍華山劇場，人氣遠遠超出預期。AKASAKI接受台灣媒體訪問卻透露一件更令人意外的事，直到現在，身邊大部分同學都不知道自己就是近億萬點擊歌手AKASAKI。AKASAKI於16歲接觸音樂後，17歲在TikTok上傳創作曲因此走紅，2024年發行首個數位單曲出道，推出的〈Bunny Girl〉創下9100萬點擊，去年曾受邀參加第20屆KKBOX風雲榜，今年宣布跟環球唱片簽約主流出道，25日來台在華山劇場舉辦免費快閃演唱會，一口氣帶來〈Ton Chin Kan〉、〈夏實〉、〈今晚和你一起〉、〈ACTION〉、〈Bunny Girl〉，總計吸引3000人擠爆現場，他場上也驚喜宣布會在2026年11月28日（六）於Zepp New Taipei舉辦「ONIGIRI」演唱會。AKASAKI受訪說，平常到學校上課時的打扮和舞台上差很多，上學時不會戴眼鏡，因此一直沒有被同學認出來，只有一、兩位朋友曾試探性拿照片問他：「你該不會就是這個人吧？」更有趣的是，他曾發現朋友在IG限時動態使用自己的歌曲，他也沒跳出來認親，只是默默按了一個愛心，笑說如果有人主動問，自己不會否認，「但我也不會特別去講，自然就好，有問再說」。談到爆紅後的人生，他說直到現在都好像在做一場很長的夢，「以前根本沒辦法想像會走到這一步。」也分享如果當初沒有接觸音樂，自己早就規劃好另一條人生，「我現在應該會在工廠上班。」還喊話謝謝爸爸：「謝謝父親沒有沒收我的手機。」談到一路以來被封為「怪物新人」，AKASAKI從未因此感受到壓力，反而希望保持初心，他坦言如果能回到過去，最想提醒當時的自己要更懂得尊重身邊的人，「以前衝得太快、太高了，有點囂張，現在才知道要對身邊的人抱持敬意。」至於即將展開的「ONIGIRI」巡演，他也解釋取名原因，因為飯糰需要雙手慢慢捏製成形，就像自己的音樂旅程，希望一步一步把夢想握在手裡。記者也推薦AKASAKI在台期間可以試試台式飯糰，還跟他介紹它是睡眠飯糰，「因為是碳水炸彈、吃完會想睡。」並再三叮嚀絕對不能在演唱會開唱前吃，AKASAKI就一直看著飯糰照片說看起來好好吃，承諾一定要去吃看看。