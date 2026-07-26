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金州勇士在爭奪NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的戰役中宣告失敗，詹姆斯最終選擇加盟費城76人。儘管外界一度猜測格林（Draymond Green）是否會跟隨好友轉戰費城，但最新消息指出，格林預計將續留灣區，而勇士也準備以近2800萬美元的合約將這位老將簽回。為了幫助球隊爭取詹姆斯，並讓管理層保有操作空間（甚至曾評估交易戴維斯的可能性），格林在最後一刻做出了巨大犧牲，選擇放棄執行下賽季價值2760萬美元的球員選項。然而，隨著詹姆斯確定東進費城，勇士的招募計畫正式宣告破局。根據《The Athletic》報導，球隊消息人士透露，既然招募未果，勇士預計將與格林重新簽訂一份合約，金額大約等於他上個月放棄的球員選項，即將近2800萬美元。報導也強調，格林雖然渴望與詹姆斯聯手，但前提是「在勇士隊」，他並無意跟隨詹姆斯加盟其他球隊。現年36歲的格林，職業生涯至今全數奉獻給金州勇士。上個賽季他依然是球隊不可或缺的先發主力，總計出賽68場，場均上場27.5分鐘，能繳出8.4分、5.5籃板與5.5助攻的全能數據，投籃命中率為41.8%，三分命中率則是32.6%。上賽季勇士僅打出37勝45敗的戰績，雖然在附加賽首戰贏球，但最終仍在爭奪第8種子的戰役中遭到淘汰，無緣季後賽。如今在無緣補進詹姆斯組成夢幻陣容後，勇士管理層必須盡快調整步伐，圍繞格林與柯瑞（Stephen Curry）的核心啟動休賽季的「B計畫」，以提升球隊下賽季的競爭力。