對此，詹皇長年對手、同為世界巨星的KD杜蘭特（Kevin Durant），稍早出面護航詹皇決定，「你根本不認識他本人，卻帶著私人仇恨，搞得好像他毀了你的生活。兄弟，你陷得太深了。」

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「你們這些人太情緒化了。他怎麼選擇，根本不會擋到你的路，你的感受也不能改變他在籃球場上所創造的成就。」

年滿41歲的NBA歷史得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨日凌晨於社交媒體上宣佈，將於2026-27球季加盟費城七六人，簽下一份為期2年、價值約800萬美元、第2年球員選項的合約，這項決定隨即在球迷與網路社群引發熱議，部分質疑聲浪抨擊詹姆斯「抱團」行為。詹皇稍早在社交平台X上發文，透露選擇離開效力8年的湖人、生涯最後時刻轉往七六人發展的原因，並非為了金錢或家庭考量：「這是我職業生涯的最後一個決定。我不是為了錢，也不是為了家庭。到了這個階段，我還在追求什麼？我依然想要犧牲、想要付出、想要競爭，並爭取再次體驗奪得總冠軍的滋味。」七六人擁有恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）等核心球員，又在自由市場交易喬治（Paul George），換來塞爾提克明星前鋒布朗（Jaylen Brown），如今再用遠低於市場價引進詹姆斯，先發陣容戰力大幅躍升，被視為衝擊東區冠軍乃至總冠軍的熱門球隊。在詹姆斯加盟七六人消息傳開後，許多球迷批評他試圖搭便車「蹭冠軍」、「抱團」。同為生涯經常面臨輿論攻擊的KD，選擇在個人社交上回應此事。KD直言，捍衛詹姆斯就等同於捍衛籃球這項運動，因為詹姆斯本身就是籃球的化身，他痛批極端球迷情緒化，「說到底，你根本不認識他本人，卻帶著私人仇恨。」KD補充說道，「搞得好像他毀了你的生活。兄弟，你陷得太深了。」國外體育媒體《Yardbarker》也分析指出，KD過去10年間同樣承受過大量「轉隊追冠」的輿論包袱，因此對這類指控特別敏感，他這次跳出來為詹姆斯發聲，不僅展現兩位統治一個時代的超巨之間的尊重與默契，也再次點燃新球季球星轉會與冠軍爭奪戰的話題熱度。