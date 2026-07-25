《紐約時報》近日刊登了前立委、現哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁（Jason Hsu）的專文，文章主要討論一個可能深刻影響下一階段美中AI競爭的問題：Open-weight（開放權重）模型，以及誰將掌握全球 AI 生態系的底層基礎。
許毓仁表示，這是他一直在思考的一個問題：當全世界都在討論美中AI競賽時，我們是不是忽略了真正可能決定勝負的戰場？
這個戰場，不只是誰能做出最強大的AI模型，而是誰能讓全世界都使用自己的 AI 生態系。他指出，這幾年，中國正在快速推動open-weight（開放權重）AI模型。這些模型價格低、容易部署，也讓各國的企業、政府與開發者可以在自己的系統上使用和修改。表面上，這是一場技術與商業競爭；但許毓仁認為，它背後其實有更深的戰略意義。
當越來越多國家開始使用中國的模型，接下來連結的可能就是中國的晶片、雲端、資料中心、軟體工具與應用生態。久而久之，AI 就不只是產品，而會形成一整套新的技術依賴與影響力。
這也是為什麼許毓仁在專文中主張，美國不能只思考如何「阻止中國」。真正的競爭，不是 block，而是 outbuild (超越)。
美國應該重新找回自己最擅長的事情：創新、開放，以及與盟友一起建立一個讓全世界願意加入的科技生態系。
許毓仁認為，我們需要的不只是一個更強的模型，而是一套完整、可信任的AItech stack：從模型、晶片、算力、雲端基礎設施，到最後的應用。而美國也應該和台灣、日本、韓國、歐洲等夥伴一起思考，如何把各自的優勢整合起來，提供全球一個真正有競爭力的選擇。
他表示，這篇文章也是一個更大的政策主張的開始。下一階段的AI競爭，決定的可能不只是誰的模型跑分最高，而是未來十年，世界各國到底要在誰的科技體系上建設自己的數位未來。而在這場競爭中，台灣的角色尤其關鍵。
長期以來，世界談到台灣，往往只想到半導體與「矽盾」。但在AI時代，台灣不應該只是一個替世界製造晶片的地方，而應該成為民主國家「可信任AI stack」的重要核心。
他呼籲，台灣需要思考的是：如何從AI供應鏈的關鍵製造者，進一步成為 AI 戰略與基礎設施生態系的共同設計者？除了能在《紐約時報》分享自己的觀點，許毓仁也期待，繼續把這個議題帶進華府以及更多國際政策討論中。
以下為這篇中文版專文：中國人工智慧的制勝之道。
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這個戰場，不只是誰能做出最強大的AI模型，而是誰能讓全世界都使用自己的 AI 生態系。他指出，這幾年，中國正在快速推動open-weight（開放權重）AI模型。這些模型價格低、容易部署，也讓各國的企業、政府與開發者可以在自己的系統上使用和修改。表面上，這是一場技術與商業競爭；但許毓仁認為，它背後其實有更深的戰略意義。
當越來越多國家開始使用中國的模型，接下來連結的可能就是中國的晶片、雲端、資料中心、軟體工具與應用生態。久而久之，AI 就不只是產品，而會形成一整套新的技術依賴與影響力。
這也是為什麼許毓仁在專文中主張，美國不能只思考如何「阻止中國」。真正的競爭，不是 block，而是 outbuild (超越)。
美國應該重新找回自己最擅長的事情：創新、開放，以及與盟友一起建立一個讓全世界願意加入的科技生態系。
許毓仁認為，我們需要的不只是一個更強的模型，而是一套完整、可信任的AItech stack：從模型、晶片、算力、雲端基礎設施，到最後的應用。而美國也應該和台灣、日本、韓國、歐洲等夥伴一起思考，如何把各自的優勢整合起來，提供全球一個真正有競爭力的選擇。
他表示，這篇文章也是一個更大的政策主張的開始。下一階段的AI競爭，決定的可能不只是誰的模型跑分最高，而是未來十年，世界各國到底要在誰的科技體系上建設自己的數位未來。而在這場競爭中，台灣的角色尤其關鍵。
長期以來，世界談到台灣，往往只想到半導體與「矽盾」。但在AI時代，台灣不應該只是一個替世界製造晶片的地方，而應該成為民主國家「可信任AI stack」的重要核心。
他呼籲，台灣需要思考的是：如何從AI供應鏈的關鍵製造者，進一步成為 AI 戰略與基礎設施生態系的共同設計者？除了能在《紐約時報》分享自己的觀點，許毓仁也期待，繼續把這個議題帶進華府以及更多國際政策討論中。
以下為這篇中文版專文：中國人工智慧的制勝之道。