在投資人衡量中東衝突之際，晶片股遭到拋售，美股週五（24日）漲跌互見。美股近期走勢震盪，投資人下週將迎來兩大關鍵考驗，一是美國聯準會（Fed）利率決策，二是科技巨頭密集公布財報。市場除了關注聯準會是否維持利率不變，也將緊盯微軟、亞馬遜及Meta等AI重量級企業的資本支出，觀察華爾街對人工智慧投資熱潮的態度是否開始轉趨謹慎。
根據路透社報導，美股主要指數本週收黑，Alphabet及特斯拉公布財報後股價重挫，拖累大盤表現。其中，Google母公司Alphabet雖持續擴大AI布局，但龐大的資本支出計畫反而引發投資人疑慮，也為下週即將公布財報的其他AI「超大規模雲端業者」蒙上陰影。
AI股漲多後轉震盪 市場容錯空間縮小
AI相關股票是今年推升美股的重要力量，也讓這波多頭行情逐步邁向第4年。儘管本週出現回檔，標普500指數今年以來仍上漲逾8%。
不過，Man Group首席市場策略師胡珀（Kristina Hooper）指出，目前市場氣氛已顯得相當火熱，投資人如同「如履薄冰」，對任何不如預期的訊號都可能做出更劇烈的負面反應。
這也意味著，即使企業財報優於市場預期，只要AI支出過高、獲利回收期不明，或管理層釋出的展望略有瑕疵，股價仍可能面臨賣壓。
油價升破100美元 聯準會面臨通膨壓力
除了企業財報，聯準會利率會議也將成為市場焦點。
受到中東局勢升溫影響，國際油價近期大幅上漲，布倫特原油價格週四一度突破每桶100美元，市場擔憂能源成本上升恐再次推高通膨，迫使聯準會採取更積極的升息措施。
目前市場普遍預期，聯準會將在週三公布決策時維持利率不變。不過，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，截至週五稍晚，聯邦基金期貨顯示，市場仍押注有38%的機率升息1碼，也就是0.25個百分點。
法國巴黎銀行經濟學家也在報告中指出，聯準會意外升息的可能性仍無法完全排除。
新任主席不給前瞻指引 市場難猜政策方向
本次會議將是華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席後主持的第2場利率會議。與過去聯準會慣用的政策溝通方式不同，華許刻意避免提供明確的前瞻指引，同時強調將把通膨壓回2%的政策目標，使市場更難掌握未來利率走向。
Murphy & Sylvest財富管理公司資深市場策略師諾特（Paul Nolte）形容，華許目前並未向市場「攤牌」，投資人很難從公開發言中判斷聯準會下一步行動。
即使聯準會本週按兵不動，市場仍會從政策聲明及華許會後記者會中，尋找未來升息次數與時程的線索。目前期貨市場已反映，至2027年1月前可能還會有兩次各1碼的升息。
富國銀行投資研究所資深全球市場策略師瑞恩（Scott Wren）指出，若投資人察覺聯準會內部有更多官員支持今年內多次升息，恐對股市造成明顯壓力。
美債殖利率攀高 對股市形成競爭
升息不僅會增加企業與消費者的借貸成本，也可能推高美國公債殖利率，進一步削弱股票的吸引力。
美國10年期公債殖利率週四一度突破4.7%，創2025年初以來新高。由於債券殖利率上升後，投資人可獲得更具吸引力的固定收益，資金也可能從高估值股票撤出。
下週市場還將迎來多項重要經濟數據，包括美國第二季國內生產毛額（GDP）、每月通膨數據及消費者信心指數，這些數據都可能影響市場對聯準會政策的預期。
財報季最忙一週 蘋果、亞馬遜、Meta登場
下週約有三分之一的標普500成分企業公布財報，將是本季財報期最密集的一週。除了微軟、亞馬遜及Meta之外，蘋果、Visa、雪佛龍及可口可樂等大型企業也將陸續公布業績。
目前已有超過80家標普500企業公布財報。根據LSEG IBES截至週三的數據，市場預估標普500企業第二季獲利年增率可達26.5%，反映企業獲利表現強勁。
不過，這波獲利成長早已部分反映在股價之中，也讓市場對財報的要求變得更高。
AI投資能否回本 成科技股最大考題
2026年以來，AI資本支出持續推升半導體、資料中心及相關基礎建設類股，但投資人也愈來愈擔心，科技巨頭投入的鉅額資金究竟何時才能轉化為實際獲利。
Alphabet財報後的股價反應，正反映市場風向開始轉變。即使企業營收及獲利符合預期，若資本支出過高或無法證明投資回報，仍可能遭到拋售。
胡珀指出，微軟、亞馬遜及Meta下週即使繳出符合預期的財報，並提出樂觀展望，也不代表股價一定上漲。隨著投資人重新評估AI投資熱潮，過去被視為成長機會的龐大支出，如今可能開始被視為風險。
在市場估值偏高、油價上升、利率前景不明的情況下，下週聯準會決策與科技巨頭財報，將共同決定美股能否重拾漲勢，或進一步擴大修正。
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AI股漲多後轉震盪 市場容錯空間縮小
AI相關股票是今年推升美股的重要力量，也讓這波多頭行情逐步邁向第4年。儘管本週出現回檔，標普500指數今年以來仍上漲逾8%。
不過，Man Group首席市場策略師胡珀（Kristina Hooper）指出，目前市場氣氛已顯得相當火熱，投資人如同「如履薄冰」，對任何不如預期的訊號都可能做出更劇烈的負面反應。
這也意味著，即使企業財報優於市場預期，只要AI支出過高、獲利回收期不明，或管理層釋出的展望略有瑕疵，股價仍可能面臨賣壓。
油價升破100美元 聯準會面臨通膨壓力
除了企業財報，聯準會利率會議也將成為市場焦點。
受到中東局勢升溫影響，國際油價近期大幅上漲，布倫特原油價格週四一度突破每桶100美元，市場擔憂能源成本上升恐再次推高通膨，迫使聯準會採取更積極的升息措施。
目前市場普遍預期，聯準會將在週三公布決策時維持利率不變。不過，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，截至週五稍晚，聯邦基金期貨顯示，市場仍押注有38%的機率升息1碼，也就是0.25個百分點。
法國巴黎銀行經濟學家也在報告中指出，聯準會意外升息的可能性仍無法完全排除。
新任主席不給前瞻指引 市場難猜政策方向
本次會議將是華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席後主持的第2場利率會議。與過去聯準會慣用的政策溝通方式不同，華許刻意避免提供明確的前瞻指引，同時強調將把通膨壓回2%的政策目標，使市場更難掌握未來利率走向。
Murphy & Sylvest財富管理公司資深市場策略師諾特（Paul Nolte）形容，華許目前並未向市場「攤牌」，投資人很難從公開發言中判斷聯準會下一步行動。
即使聯準會本週按兵不動，市場仍會從政策聲明及華許會後記者會中，尋找未來升息次數與時程的線索。目前期貨市場已反映，至2027年1月前可能還會有兩次各1碼的升息。
富國銀行投資研究所資深全球市場策略師瑞恩（Scott Wren）指出，若投資人察覺聯準會內部有更多官員支持今年內多次升息，恐對股市造成明顯壓力。
美債殖利率攀高 對股市形成競爭
升息不僅會增加企業與消費者的借貸成本，也可能推高美國公債殖利率，進一步削弱股票的吸引力。
美國10年期公債殖利率週四一度突破4.7%，創2025年初以來新高。由於債券殖利率上升後，投資人可獲得更具吸引力的固定收益，資金也可能從高估值股票撤出。
下週市場還將迎來多項重要經濟數據，包括美國第二季國內生產毛額（GDP）、每月通膨數據及消費者信心指數，這些數據都可能影響市場對聯準會政策的預期。
財報季最忙一週 蘋果、亞馬遜、Meta登場
下週約有三分之一的標普500成分企業公布財報，將是本季財報期最密集的一週。除了微軟、亞馬遜及Meta之外，蘋果、Visa、雪佛龍及可口可樂等大型企業也將陸續公布業績。
目前已有超過80家標普500企業公布財報。根據LSEG IBES截至週三的數據，市場預估標普500企業第二季獲利年增率可達26.5%，反映企業獲利表現強勁。
不過，這波獲利成長早已部分反映在股價之中，也讓市場對財報的要求變得更高。
AI投資能否回本 成科技股最大考題
2026年以來，AI資本支出持續推升半導體、資料中心及相關基礎建設類股，但投資人也愈來愈擔心，科技巨頭投入的鉅額資金究竟何時才能轉化為實際獲利。
Alphabet財報後的股價反應，正反映市場風向開始轉變。即使企業營收及獲利符合預期，若資本支出過高或無法證明投資回報，仍可能遭到拋售。
胡珀指出，微軟、亞馬遜及Meta下週即使繳出符合預期的財報，並提出樂觀展望，也不代表股價一定上漲。隨著投資人重新評估AI投資熱潮，過去被視為成長機會的龐大支出，如今可能開始被視為風險。
在市場估值偏高、油價上升、利率前景不明的情況下，下週聯準會決策與科技巨頭財報，將共同決定美股能否重拾漲勢，或進一步擴大修正。