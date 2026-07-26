我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝霆鋒拔下墨鏡拭淚，心情相當複雜。（圖／翻攝自微博＠軟柿子扒星）

剛歷經喪父之痛的港星謝霆鋒，25日恪守與歌迷的約定，於青島如期開唱。演出中他全程展現極高專業素養，但在摘下墨鏡時仍難掩悲傷、忍不住拭淚，隨後快速收拾情緒向歌迷致意，還笑說現場雨停了，接著抬頭望天，對著天空說了一句「謝謝你」，像是在感謝爸爸謝賢的保佑，真情流露的模樣讓無數粉絲鼻酸動容。謝賢過世期間謝霆鋒正好在中國舉行「Evolution Nic Live 進化」演唱會，他日前緊急返港送爸爸最後一程後，昨晚又繼續飛到中國開唱，這也是他在喪父後，首度公開露面，狀態備受關心。只見謝霆鋒登場後，一開始表現都很正常，但唱到演唱會中段時，謝霆鋒還是忍不住落淚，他還摘下墨鏡跟現場粉絲聊天：「」謝霆鋒話說到一半，忍不住抬頭望向天空，那句「謝謝你」，應該就是在對謝賢說的。謝霆鋒的狀態讓粉絲格外心疼，有人認為他其實可以休息一陣子再復出，但熟悉謝霆鋒父子的人都知道，謝賢過去最愛提醒他，不論發生任何情況「the show must go on（表演要繼續下去）」，因此謝霆鋒照常登台，也算是不忘父訓。網友看了他落淚的影片也紛紛留言：「鋒哥這隱忍的敬業魂太戳人了」、「真情流露看著格外心疼」、「兼顧家人期許與粉絲長久陪伴」、「心裡肯定很不好受」、「他不想讓粉絲還有四哥（謝賢綽號）失望吧，所以還是如期開唱了」、「無論怎樣我們都永遠支持你」、「他一路走來真的很不容易」。