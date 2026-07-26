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▲查克羅素執導的《摩登大聖》至今仍是好萊塢經典喜劇動作片。（圖／翻攝自IMDb）

▲找來巨石強森主演《魔蠍大帝》的導演也是查克羅素。（圖／翻攝自IMDb）

好萊塢傳奇導演查克羅素（Chuck Russell）於加州家中猝逝，享壽74歲，具體死因仍待調查。查克羅素生前擅長視覺特效，執導作品叫好叫座，不僅一手將《魔蠍大帝》主角巨石強森（Dwayne Johnson）推向動作天王之列，更以喜劇巨作《摩登大聖》驚豔全球。合作影星金凱瑞（Jim Carrey）聞訊表達深切哀悼，並直言：「能與查克羅素合作是我的榮幸」。綜合外媒報導，查克羅素在美國時間22日過世，當時他的家人撥打求救電話，但救護車到場後，他就已無呼吸心跳了，讓親友悲慟不已。目前具體死因尚未公開，還在調查中。而查克羅素生前最廣為人知的代表作，當屬1994年上映的喜劇鉅作《摩登大聖》。該片當年僅以1800萬美元的低成本製作，最終在全球狂攬超過3.5億美元（約新台幣110億元）的驚人票房，成為當年名副其實的票房黑馬。這部電影不僅讓金凱瑞誇張又生動的喜劇天賦被全世界看見，也讓首次參與演出電影的卡麥蓉狄亞一夕爆紅。因此金凱瑞聽聞噩耗後也相當難過，他更不捨哀悼：「能與查克羅素合作是我的榮幸，在拍攝《摩登大聖》（The Mask）時，他總是為片場營造活力的氣氛，現場總是充滿了驚奇，他的這種精神鼓舞了現場演員和工作人員」。除了喜劇神作外，查克羅素也是多位動作巨星的事業伯樂。2002年他執導《神鬼傳奇》外傳《魔蠍大帝》，大膽啟用剛從WWE職業摔角界轉戰影壇的巨石強森擔任男主角。這部魔幻冒險動作片獲得極大成功，成為巨石強森演藝生涯的重要轉捩點，成功幫助他轉型成影星，並奠定日後躋身動作天王的基礎。此外，查克羅素的執導作品類型多元，涵蓋動作、奇幻與恐怖領域。他曾執導阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演的《魔鬼毀滅者》（1996年），以及恐怖片經典《半夜鬼上床3：猛鬼逛街》。在數十年的職業生涯中，查克羅素曾暫時休息14年，並於2016年以《怒火追凶》重返影壇。其後他還與約翰屈伏塔（John Travolta）、布魯斯威利（Bruce Willis）合作拍攝了電影《驚爆夏威夷》。而在2024年，由他親自編劇與執導的翻拍版電影《鬼巫》（Witchboard）正式完成，成為他生前的最後遺作。