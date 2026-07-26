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連續13天批准空襲 川普週五未開綠燈

川普：已做好準備 但談判才是更聰明的做法

以色列原預期美軍再攻 軍方一度高度戒備

阿曼代表團抵達德黑蘭 荷姆茲海峽談判傳有進展

美國總統川普（Donald Trump）24日下令，美軍當天不得再對伊朗發動新一波空襲，打破過去近兩週幾乎每天攻擊的節奏。知情人士指出，這項決定一方面顯示川普願意為外交談判保留空間，另一方面也反映在未升高為全面戰事的情況下，目前美軍有限度空襲的效果可能已接近極限。不過，目前尚不清楚這只是單日暫停，或美方將進一步延長停火。若川普重新下令，美軍仍可在短時間內恢復攻擊。根據Axios引述知情人士報導，過去兩週以來，美軍幾乎每天下午都會向川普提交空襲方案，在他批准後，相關行動通常會在數小時內展開。24日，美軍同樣向川普呈交新一輪攻擊計畫，但川普並未批准，反而指示軍方當天不得進行空襲，終止連續13天的軍事行動。儘管如此，美軍仍持續擬定一旦局勢惡化、重新展開大規模作戰的相關計畫，但消息人士強調，川普目前尚未下令朝全面軍事衝突方向推進。白宮則未立即回應相關報導。川普下達暫停空襲指示後不久，在白宮向媒體表示，美國仍保有繼續甚至升高攻擊的能力，包括徹底摧毀伊朗現有設施。不過，他同時強調，與伊朗達成協議才是「更聰明的策略」。川普表示，美方目前正與伊朗進行接觸，並認為德黑蘭的態度正變得愈來愈認真。他警告，美軍已「全副武裝、隨時待命」，但目前仍優先選擇談判。川普稍晚出席白宮記者協會晚宴時則表示，他不認為伊朗現階段已準備好達成協議，但他仍願意聽取對方提出的方案。川普臨時暫停攻擊，也讓以色列方面措手不及。以色列官員透露，以色列安全內閣與國防軍原先預期，美軍仍會展開新一輪攻擊，甚至一度準備應對大規模美軍轟炸後，伊朗可能對以色列發動報復。由於以方並未完全掌握華府的行動計畫，當天一度按照最嚴重情況進行部署，軍方持續保持高度戒備。直到24日晚間，以色列才接獲通知，確認川普未批准新一輪空襲。值得注意的是，川普下令停火數小時前，阿曼代表團才抵達德黑蘭，與伊朗就重新開放荷姆茲海峽的新安排展開談判。兩名了解協商進度的區域消息人士透露，談判已取得部分進展，阿曼與伊朗最快可能在週末達成協議。若雙方完成協商，最終仍須由川普決定是否接受相關方案。目前看來，華府一方面保留軍事施壓能力，另一方面也試圖透過外交途徑處理荷姆茲海峽通行問題。川普暫停空襲是否將成為局勢降溫的轉折點，仍取決於阿曼斡旋結果以及伊朗接下來的態度。