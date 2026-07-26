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台灣旅美好手李灝宇打擊手感持續火燙，今（26）日在主場賽事中，李灝宇延續近期的長打氣勢，單場繳出雙長打的優異成績，不僅轟出本季第6發全壘打，更在首打席就順利達成個人「連續10場比賽敲出安打」的里程碑。儘管所屬的底特律老虎隊最終以2：3一分惜敗堪薩斯皇家，但李灝宇包辦全隊所有打點，展現出強大的破壞力，證明自己已是球隊打線中不可或缺的核心人物。二局下半，李灝宇首度站上打擊區便立刻發揮得點圈殺手的本色。他相中對手一顆94.3英里的四縫線速球，猛力擊出一支右外野平飛二壘安打，為老虎隊首開紀錄。這支擊球初速達98.7英里的安打，也讓他順利在第一個打席就達標連續10場比賽敲出安打的紀錄。到了第四局，李灝宇的火力更加兇猛。他精準鎖定對手一顆79.4英里的變速球，大棒一揮將球直接扛出左外野大牆外。這發陽春砲是他本季的第6發全壘打，擊球初速高達102.7英里，飛行距離遠達402英尺，幫助球隊一度擴大領先優勢。在六局下的第三打席，儘管他擊出二壘方向滾地球出局，但仍成功將隊友推進至二、三壘，展現了良好的戰術執行力。總計李灝宇本場比賽4打數敲出2支安打，全數皆為長打，並貢獻全隊所有的2分打點。目前他打擊率2成73，上壘率3成04，長打率4成38。