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▲陳庭妮、胡宇威迎來愛女誕生，夫妻倆正式升格新手爸媽。（圖／胡宇威臉書）

胡宇威和陳庭妮2012年合作《真愛趁現在》相識相戀，這段感情也成為演藝圈不能說的祕密，小倆口愛情長跑8年，2022年1月訂婚後才終於公開，兩人日前宣布女兒出生，也是藏了10個月才宣布喜訊，不少人好奇，為什麼這兩人這麼喜歡藏愛？胡宇威曾說，身為公眾人物，不希望私生活影響到工作表現，陳庭妮也非常認同，因此兩人很有共識這麼走下去。胡宇威在公開和陳庭妮的感情之前，每次出席記者會被問到感情，總是顧左右而言他，聲稱兩人只是好友，或是開玩笑要記者去問陳庭妮，陳庭妮每次被問到和胡宇威到底有沒有交往，也總說只是因為拍戲變熟，交往一說只是謠言。究竟為什麼可以談了8年藏得這麼好？胡宇威後來坦言，是因為不希望感情影響到工作，陳庭妮當時演藝事業也才剛起步，才會選擇先避談感情，胡宇威也說，愛情長跑真的會發現，這個人是可以白頭偕老的，陳庭妮在胡宇威身邊也能做自己，是一份難能可貴的默契。如今兩人宣布生下女兒，也讓各界祝福，只是自從登記結婚後，胡宇威一直說要辦婚禮，辦到都當爸了，粉絲想要看到夫妻倆的世紀婚禮，恐怕還得再等一陣子了。