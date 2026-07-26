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▲艾融拜託粉絲傳照片給她，相當可愛。（圖／翻攝自Threads）

韓國亞洲天王Rain（鄭智薰）昨（25）日現身樂天桃猿「辣年糕趴」帶來賽後表演，魅力不僅橫掃觀眾席，連場邊的樂天應援團與主持群也瞬間化身小迷妹。其中，樂天MC艾融（林艾融）幸運地在場邊意外與Rain幸運「同框」，讓她興奮到難以平復，事後更急忙在社群平台發文向粉絲「求照」，直呼：「阿母我在Rain旁邊！」可愛反應笑翻大批網友。Rain此次受邀到樂天桃猿，展現了極佳的親和力與帥氣風範。當天在場邊工作的艾融，因站位關係，幸運地與正在準備開球的Rain處於同一個畫面中。雖然只有短短幾瞬間，但能與國際級天王如此近距離接觸，仍讓她激動萬分。為了紀念這歷史性的一刻，艾融在活動結束後，立刻於社群平台Threads上發出「尋照啟事」，向當天在場邊捕捉到她和Rain同框的粉絲：「哇！想跟你拿影片，阿母我在rain旁邊！」迷妹心聲表露無遺。貼文一出，立刻引來大批網友與粉絲的熱烈迴響。網友們也紛紛留言笑稱：「太羨慕了吧！簡直是追星天花板」、「隔著螢幕都能感覺到艾融的激動」、「真的是光宗耀祖的一刻，阿母會為妳驕傲的」、「馬上幫妳洗出來護貝」。此次Rain的開球活動，不僅為當天的賽事帶來了國際級的星光與話題，艾融真性情的「迷妹反應」也為這場棒球盛宴增添了不少輕鬆可愛的場外花絮，成為球迷們津津樂道的話題。