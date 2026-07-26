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▲Andy（右）在《軍官‧情人》中飾演一名保全。（圖／翻攝自三立華劇 SET Drama YouTube）

網紅張家寧與Andy老師（王崇睿）過去是情侶，還共創「眾量級CROWD」頻道，最後卻因分手撕破臉，現在還為財務糾紛對簿公堂，官司持續進行中。而兩人過去走紅前，曾當過臨演，拍攝八點檔《軍官‧情人》。最近有網友重刷這部劇，表示自己看到兩人的身影，直接笑出來，忍不住出戲。八點檔《軍官‧情人》在2015年播出，當時眾量級還未成立，家寧、Andy為了走紅，跑到電視台當臨演。第1集中就有家寧身影，她充當聯誼會的其中一名女嘉賓，當時模樣還很青澀。Andy則是出現在第15集，擔任一名保全，兩人露臉的畫面都只有短短幾秒而已，因此很多觀眾都沒看出來。近日有網友重刷該劇後才發現家寧與Andy這個隱藏亮點，笑說：「看著看著突然會心一笑。」大家見狀也紛紛留言：「哇完全不知道Andy也有演」、「他們有拍過片噢？我現在才知道」、「原來他們客串過，當年看完全集都沒印象」、「我以前二刷也有發現到，一個是聯誼活動、一個是默默要面試女皇的工作」。據悉，家寧畢業於國立台灣藝術大學舞蹈系夜間部，本就熱愛表演，除了《軍官‧情人》外，她在台劇《18禁不禁》、《黑糖群俠傳》與《美樂。加油》中，也當過臨演。除此之外，家寧之前也曾到中國參加配對節目《非常完美》，不過並未牽手成功。而家寧與Andy在2016年共組頻道後，一起拍攝情侶互整影片，訂閱人數一度飆至227萬，但雙方在2024年分手後，就因頻道收益不均對簿公堂。家寧的母親（曾淑惠）、父親、妹妹因涉嫌侵占眾量級頻道廣告收益、周邊銷售及授權金高達4200多萬元遭起訴；家寧則是因在分手後擅自變更眾量級及相關社群帳號的登入密碼，被依無故變更他人電磁紀錄罪（妨害電腦使用罪）起訴，目前官司仍在進行中。