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在NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）宣布加盟費城76人後，球隊陣容隨即迎來重要補強。根據ESPN知名記者沙姆斯·查拉尼亞（Shams Charania）報導，資深側翼好手肯塔維奧斯·考德威爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope）已與曼菲斯灰熊達成買斷協議，預計在度過讓渡期後，將與76人簽下一份1年390萬美元的合約。考德威爾-波普的加盟，為76人提供了急需的外線火力與側翼防守能量。現年33歲的他擁有兩枚冠軍戒指的豐富經驗，曾在2019-20賽季效力於洛杉磯湖人時，與詹姆斯並肩作戰並成功奪下該年的NBA總冠軍；隨後在2022-23賽季，他又幫助丹佛金塊抱走冠軍金盃。如今兩人將在費城再度攜手合作，考德威爾-波普的冠軍底蘊與「3D」屬性，將成為76人衝擊總冠軍的重要拼圖。在2025-26賽季開打前，考德威爾-波普在一筆涉及奧蘭多魔術與戴斯蒙·貝恩（Desmond Bane）的交易案中被送往灰熊。上個賽季，他總計為灰熊出賽51場，場均能貢獻8.4分、2.7次助攻與2.1個籃板，三分球命中率為31.6%。然而，他在今年2月中旬接受了右手小指手術以矯正錯位問題，導致賽季提前報銷。灰熊上季最終僅打出25勝57敗的戰績，名列西區第13名。考德威爾-波普這位在2013年選秀會上以首輪第8順位中選、生涯效力過6支球隊的13年沙場老將，如今順利脫離重建球隊，轉戰星光熠熠的費城76人，準備在新賽季迎來生涯的下一個奪冠契機。