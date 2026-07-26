受日前巴威颱風影響順延辦理的「2026臺中玩劇場生活節─藝饗遊樂園」戶外系列活動，於25日晚間在台中市中山堂藝文廣場熱鬧登場。迎著涼涼夏夜，星空馬戲、市集展演與街頭演出同步亮相，大批攜家帶眷民眾湧現觀賞，笑聲與掌聲此起彼落，歡度歡樂周末。
台中市文化局長陳佳君親自出席，與民眾一起觀賞精彩演出。她表示，期望透過「玩劇場生活節」打造全齡共享的市民劇場，讓藝術自然融入市民日常生活。同時特別感謝財團法人日月光文教基金會與矽品精密工業股份有限公司長期支持藝文推廣，公私協力共同形塑台中獨具特色的夏日文化品牌。
台中玩劇場生活節以「藝饗遊樂園」為主題，將中山堂化身為結合表演藝術、互動體驗與休閒娛樂的文化遊樂園。傍晚起，由凡徒表演藝術率先帶來精采特技演出揭開序幕，接續由台中聲五洲掌中劇團演出「哪吒戲東海」及「魔幻西遊記」，展現傳統戲曲的魅力。
晚間壓軸則由Taiwan Top演藝團隊-「創造焦點」帶來星空馬戲「小丑八怪廚房篇」，融合特技、雜耍與幽默逗趣的互動演出，吸引大批親子與民眾駐足欣賞，現場歡笑聲與掌聲不斷。
今(26)日由新北市傑出演藝團隊「馬戲之門」接力演出「近即的小丑」，透過近距離互動與精采馬戲技巧，讓觀眾沉浸在充滿驚喜的劇場體驗。此外，藝文廣場同步規劃藝饗市集、街頭藝人演出及限量園遊券贈送等活動，吸引不少民眾一邊欣賞演出、一邊逛市集，感受夏夜劇場的熱鬧氛圍。
至於首度推出的全館實境解謎「中山堂搗蛋鬼事件」，吸引眾多親子化身偵探，在解謎過程中穿梭劇場空間，探索平時鮮少開放的後台通道、控制室等區域，並在專業導覽帶領下，深入了解舞台機械、燈光音響及後台運作，讓民眾從觀眾席走向劇場幕後，重新認識劇場魅力與禮儀，讓大家頻呼是一次奇特體驗。另外，首次開放體驗的史坦威公共鋼琴，也讓許多民眾近距離彈奏世界級名琴，留下難忘回憶。
今年玩劇場生活節也推出青銀共創成果展演「幻想舞界線」，由台中市傑出演藝團隊「極至體能舞蹈團」攜手樂齡學員共同創作演出，以跨世代合作展現藝術共融精神，獲得近千名觀眾熱烈回響。而參與式劇場「舞台劇了沒？」，則邀請民眾走上舞台，化身劇組成員共同完成演出，打破觀眾與表演者的界線，充分展現劇場互動參與的魅力。
參與演出的王姓小朋友開心分享，第一次體驗參與式劇場的演出，走進劇場後台，才知道一場精采演出需要演員、燈光、音響及舞台技術人員共同合作才能完成，也了解到遵守劇場禮儀是欣賞表演的重要一環，直呼：「以後還要請爸爸媽媽帶我來中山堂看表演！」
中山堂年度大戲「劇場生活節」，廣受民眾熱烈迴響，文化局長陳佳君承諾，未來仍將持續以「市民劇場」為核心理念，透過「臺中玩劇場生活節」，讓劇場不只是欣賞演出的場域，更成為市民共享藝術、互動體驗與生活交流的文化空間。活動詳情請上中山堂官網https://hall.culture.taichung.gov.tw/或大墩文化中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/dadunculture/）查詢。
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晚間壓軸則由Taiwan Top演藝團隊-「創造焦點」帶來星空馬戲「小丑八怪廚房篇」，融合特技、雜耍與幽默逗趣的互動演出，吸引大批親子與民眾駐足欣賞，現場歡笑聲與掌聲不斷。
至於首度推出的全館實境解謎「中山堂搗蛋鬼事件」，吸引眾多親子化身偵探，在解謎過程中穿梭劇場空間，探索平時鮮少開放的後台通道、控制室等區域，並在專業導覽帶領下，深入了解舞台機械、燈光音響及後台運作，讓民眾從觀眾席走向劇場幕後，重新認識劇場魅力與禮儀，讓大家頻呼是一次奇特體驗。另外，首次開放體驗的史坦威公共鋼琴，也讓許多民眾近距離彈奏世界級名琴，留下難忘回憶。
今年玩劇場生活節也推出青銀共創成果展演「幻想舞界線」，由台中市傑出演藝團隊「極至體能舞蹈團」攜手樂齡學員共同創作演出，以跨世代合作展現藝術共融精神，獲得近千名觀眾熱烈回響。而參與式劇場「舞台劇了沒？」，則邀請民眾走上舞台，化身劇組成員共同完成演出，打破觀眾與表演者的界線，充分展現劇場互動參與的魅力。
參與演出的王姓小朋友開心分享，第一次體驗參與式劇場的演出，走進劇場後台，才知道一場精采演出需要演員、燈光、音響及舞台技術人員共同合作才能完成，也了解到遵守劇場禮儀是欣賞表演的重要一環，直呼：「以後還要請爸爸媽媽帶我來中山堂看表演！」
中山堂年度大戲「劇場生活節」，廣受民眾熱烈迴響，文化局長陳佳君承諾，未來仍將持續以「市民劇場」為核心理念，透過「臺中玩劇場生活節」，讓劇場不只是欣賞演出的場域，更成為市民共享藝術、互動體驗與生活交流的文化空間。活動詳情請上中山堂官網https://hall.culture.taichung.gov.tw/或大墩文化中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/dadunculture/）查詢。