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聖嬰現象持續 颱風偏多情況恐延續至秋天

太平洋高壓偏弱 颱風路徑恐更容易接近日本

今年第12號颱風「紅霞」已遠離台灣，並登陸中國廣東，不過準颱風「白海豚」有機會接力生成。日本氣象單位指出，今年颱風生成速度明顯偏快，截至目前為止，今年西北太平洋已生成12個颱風。隨著即將進入一年當中颱風最活躍的8月，今年8月颱風生成數量恐高於往年平均，且受聖嬰現象（El Niño）持續影響，颱風偏多的情況可能一路延續至秋季。根據Weather Map報導，據統計，截至7月25日，今年已有12個颱風生成，較歷年同期平均多約4個。而8月向來是一年之中颱風最活躍的月份，平均每年約有5.7個颱風生成。Weather Map指出，依據最新數值預報模式分析，今年8月颱風生成數量可能超過這項平均值。原因在於，未來一個月日本東南方至太平洋中部海域的海平面氣壓預估將低於正常值，有利於對流發展，積雨雲生成機率增加，而這些積雨雲有機會進一步發展成熱帶性低氣壓，甚至增強為颱風。Weather Map分析指出，今年春季以來，太平洋中東部海域海面水溫持續高於正常值，顯示聖嬰現象已經形成。隨著聖嬰現象持續發展，未來太平洋中部海域海溫預料將進一步升高，使對流活動更加旺盛，增加熱帶擾動及颱風生成的機率。由於目前預估聖嬰現象將一路持續至秋季，因此除了8月之外，今年秋天颱風生成數量也可能高於往年平均。除了颱風數量增加外，Weather Map也提醒，聖嬰現象可能削弱太平洋高壓勢力。由於太平洋高壓是影響颱風路徑的重要因素，當高壓勢力偏弱時，原本阻擋颱風北上的作用也會減弱，使颱風更容易沿著高壓邊緣北上，增加接近日本及周邊地區的機率。Weather Map建議，隨著颱風季進入高峰，今年應比往年更加留意防颱準備，包括檢查防災物資、確認避難路線及避難地點，並事先了解各地防災地圖（Hazard Map），以降低颱風可能帶來的災害風險。