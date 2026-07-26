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休士頓太空人台灣投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）傷癒歸隊後轉往牛棚，今天面對芝加哥白襪中繼2局失掉2分，投球內容並不理想；不過太空人打線隨後在6局上狂灌8分，從5分落後完成大逆轉，終場以9：5獲勝。鄧愷威因此收下本季第5勝，生涯累積7勝，續居台灣投手大聯盟勝投榜第4。鄧愷威在4局下接替登板，開局連續投出2次觸身球，讓白襪無人出局攻占一、二壘。不過他隨後穩住陣腳，連續抓下3個出局數，其中對決日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）時，原判壞球經ABS挑戰改判好球，完成關鍵三振。5局下鄧愷威再度陷入亂流，先因暴投讓白襪攻下第4分，之後又被邁德羅斯（Chase Meidroth）敲出二壘安打，白襪將領先擴大至5：0。鄧愷威此役共用42球，中繼2局被敲2支安打，另有2次觸身球、1次保送與1次三振，失掉2分，防禦率升至4.35。雖然成功避免4局的失分危機，但單場出現3次四死球與1次暴投，控球穩定度仍是轉任牛棚後的重要課題。太空人打線在6局上突然甦醒，沃克（Christian Walker）敲出清壘二壘安打，史密斯（Cam Smith）再轟出超前兩分砲，單局一口氣灌進8分，將0：5改寫成8：5。太空人最終以9：5完成逆轉，收下4連勝，鄧愷威則成為勝投投手。鄧愷威本季戰績來到5勝6敗，其中2勝來自後援；大聯盟3年生涯則累積7勝10敗、防禦率5.45，目前暫居台灣投手大聯盟勝投榜第4名。台灣投手勝投榜第3名為郭泓志的13勝，鄧愷威距離追平仍差6勝，若要完成超越則需要再拿7勝。