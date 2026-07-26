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洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平的投手復出進度再次踩下煞車。大谷原定進行本週第2次牛棚練投，卻因左膝在前一次練投後出現不適而臨時取消。總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，恢復過程出現些微「倒退」並不理想，目前也尚未決定下一步；不過他仍相信大谷能在本季重返投手丘，時間可能落在8月。大谷本季受到左膝發炎與痠痛影響，自7月3日後便未再登板。道奇日前安排他進行一次全力牛棚練投，大約投了30球，當時大谷向球團回報整體感覺不錯，也一度被視為投球復健的重要進展。然而，大谷在該次牛棚結束後，左膝反應並未完全符合預期。原定25日進行的第2次牛棚因此臨時取消，羅伯斯透露，大谷的狀況相較前一次練投前出現些微倒退，目前還沒有排定下一次投球時間。羅伯斯坦言，球員在復健過程中出現倒退「確實不是理想情況」，但球團目前沒有因此感到恐慌，也不認為傷勢已經惡化到需要重新設定整個復出計畫。羅伯斯再次強調，道奇不會因為輪值需求或外界期待，要求大谷加速復出。只有在大谷本人與球團醫療、教練團都對左膝狀況抱持百分之百信心後，才會安排下一階段投球工作。「在他自己百分之百有信心，我們也百分之百有信心之前，我們不會讓他繼續往下一步。」羅伯斯表示，取消這次牛棚確實令人遺憾，但球團目前並沒有不安或過度擔心。大谷原本預計在明星賽後重返先發輪值，但左膝在平地傳接球及投球時持續出現不適，道奇因此將復出時間改為未定。球團目前的首要目標並非讓他趕上特定場次，而是確保他能在季後賽前恢復完整投球能力。儘管進度再度延後，羅伯斯依舊對大谷本季重返投手丘抱持信心。他表示，自己「絕對相信」大谷今年還會再次登板，若後續左膝恢復順利，時間很可能落在下個月。大谷本季以投手身分先發14場，取得8勝2敗、防禦率1.79，展現頂尖壓制力；但因左膝問題暫停投球，投球局數也不足以繼續參與賽揚獎競爭。即使如此，道奇更在意的是讓他以健康狀態投入球季後段，而不是追求個人獎項。投球進度雖然停滯，大谷仍向球團表示，左膝傷勢目前不會影響打擊與跑壘，因此道奇暫時沒有將他移出先發打線的計畫，他仍會以指定打擊身分持續出賽。