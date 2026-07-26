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在台灣「拉麵比牛肉還貴」！眾不解差異：真的貴

在台灣販售的日式拉麵，撇除連鎖店家，其價格動輒多達250元至400元，牛肉麵則是約170元至270元間，拉麵價格總是比牛肉麵還貴上許多

▲民眾認為，拉麵與牛肉麵都會熬煮湯頭，但在台灣的價格差別卻極大。（圖／取自pixabay）

猜測「熬煮難易度」和「原物料進口」是關鍵，

牛肉麵、拉麵價差原因曝！店家公開原因：消費習慣是關鍵

以牛肉麵攤販來說，賺錢的項目其實來自於小菜滷味，麵體本身只要估算不要到賠錢地步，通常都能獲利；但拉麵不同，小菜豐富度比起牛肉麵店低一點，主要賺錢項目就是拉麵本身。

▲業者指出，以牛肉麵攤販來說，賺錢的項目其實來自於小菜滷味，麵體本身只要估算不要到賠錢地步。（示意圖／取自pixabay）

日本拉麵在台灣越來越普及，其與牛肉麵都在台灣深受不少老饕喜愛，但近日有民眾表示，日式拉麵、牛肉麵都會熬煮湯頭，不解為什麼拉麵比牛肉麵還貴？指出拉麵動輒250元至400元，牛肉麵最貴則約170元至270元，兩邊價格懸殊。一名網友日前在Threads好奇發問，表示拉麵和牛肉麵雖然主要使用肉類不同，但都會熬煮湯頭。不過，，讓他不解為何會有定價差異。貼文曝光後，瞬間引起眾多老饕熱議，「拉麵真的會從日本進原料，原料也是真的貴」、「拉麵的湯真的有熬的話，時間和處理成本比較高吧」、「拉麵認真做的，很多物料卡進口是真的」、「如果是真的從頭開始燉的話，拉麵會麻煩一點，所以價格高一點算是正常」。對此，一間拉麵業者出面解釋，若以同價位的牛肉麵、拉麵相比，獲利的品項大有不同。至於兩邊價格問題，業者最後坦言，也曾被顧客抱怨小菜種類太少，但認為只是拉麵店與牛肉麵店取向不同而已，更