日本拉麵在台灣越來越普及，其與牛肉麵都在台灣深受不少老饕喜愛，但近日有民眾表示，日式拉麵、牛肉麵都會熬煮湯頭，不解為什麼拉麵比牛肉麵還貴？指出拉麵動輒250元至400元，牛肉麵最貴則約170元至270元，兩邊價格懸殊。對此，就有間拉麵業者說明，點出主要原因在於獲利模式不同、小菜營收差異以及台灣人消費習慣等，坦言牛肉麵店多靠滷味和小菜增加利潤，拉麵店則主要依賴拉麵單品獲利。
在台灣「拉麵比牛肉還貴」！眾不解差異：真的貴
一名網友日前在Threads好奇發問，表示拉麵和牛肉麵雖然主要使用肉類不同，但都會熬煮湯頭。不過，在台灣販售的日式拉麵，撇除連鎖店家，其價格動輒多達250元至400元，牛肉麵則是約170元至270元間，拉麵價格總是比牛肉麵還貴上許多，讓他不解為何會有定價差異。
貼文曝光後，瞬間引起眾多老饕熱議，猜測「熬煮難易度」和「原物料進口」是關鍵，「拉麵真的會從日本進原料，原料也是真的貴」、「拉麵的湯真的有熬的話，時間和處理成本比較高吧」、「拉麵認真做的，很多物料卡進口是真的」、「如果是真的從頭開始燉的話，拉麵會麻煩一點，所以價格高一點算是正常」。
牛肉麵、拉麵價差原因曝！店家公開原因：消費習慣是關鍵
對此，一間拉麵業者出面解釋，若以同價位的牛肉麵、拉麵相比，獲利的品項大有不同。以牛肉麵攤販來說，賺錢的項目其實來自於小菜滷味，麵體本身只要估算不要到賠錢地步，通常都能獲利；但拉麵不同，小菜豐富度比起牛肉麵店低一點，主要賺錢項目就是拉麵本身。
至於兩邊價格問題，業者認為主要與消費習慣有關。在台灣傳統麵店，一般消費者通常會點碗麵搭配小菜，「感覺比較豐富，尤其兩個人以上一起吃的話，就會小菜點多一點」；但拉麵即使有兩人以上一起用餐，很少互相夾菜分享，每個人都沉浸在自己的那一碗麵裡。
業者最後坦言，也曾被顧客抱怨小菜種類太少，但認為只是拉麵店與牛肉麵店取向不同而已，更坦言牛肉麵燉煮湯頭並沒有比較輕鬆，「我支持好好煮湯的牛肉麵價格要反映成本，我自己煮牛肉麵要從烤牛骨拿去煮高湯開始弄，其實也沒有比做拉麵輕鬆多少」。
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一名網友日前在Threads好奇發問，表示拉麵和牛肉麵雖然主要使用肉類不同，但都會熬煮湯頭。不過，在台灣販售的日式拉麵，撇除連鎖店家，其價格動輒多達250元至400元，牛肉麵則是約170元至270元間，拉麵價格總是比牛肉麵還貴上許多，讓他不解為何會有定價差異。
牛肉麵、拉麵價差原因曝！店家公開原因：消費習慣是關鍵
對此，一間拉麵業者出面解釋，若以同價位的牛肉麵、拉麵相比，獲利的品項大有不同。以牛肉麵攤販來說，賺錢的項目其實來自於小菜滷味，麵體本身只要估算不要到賠錢地步，通常都能獲利；但拉麵不同，小菜豐富度比起牛肉麵店低一點，主要賺錢項目就是拉麵本身。
業者最後坦言，也曾被顧客抱怨小菜種類太少，但認為只是拉麵店與牛肉麵店取向不同而已，更坦言牛肉麵燉煮湯頭並沒有比較輕鬆，「我支持好好煮湯的牛肉麵價格要反映成本，我自己煮牛肉麵要從烤牛骨拿去煮高湯開始弄，其實也沒有比做拉麵輕鬆多少」。